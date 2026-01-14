Bár hazánkban általában cipő nélkül tartózkodunk otthonunkban, nem mindenhol bevett szokás a küszöb előtt levenni a lábbelit. Lássuk, milyen veszélye van annak, ha cipővel megyünk be a lakásba!

Te leveszed a cipődet, mielőtt belépsz az otthonodba? Ha igen, akkor nagyon helyesen teszed, ugyanis ezzel megelőzöd, hogy észrevétlenül rengeteg kórokozót juttass be a cipőd talpán.

Ezzel az egyetlen szokással akár 400 000 kórokozót viszel be az otthonodba

Egyes országokban a jó modorhoz hozzátartozik, hogy a lakásba való belépés előtt leveszik a cipőjüket az emberek. A magyarok nagy része sem cipőben tartózkodik otthonában, nem úgy, mint az Egyesült Államok nagy részében, azonban sokan csak az előtérben vetik le cipőjüket.

Ezzel azonban rengeteg, akár 400 000 kórokozót vihetünk be a lakásba észrevétlenül.

Az E.coli baktériumokat inkább hagyjuk a lakáson kívül

Ez elég nyomós ok arra, hogy az ajtó előtti előszobaszőnyegre vagy cipőtartóra rakd inkább az utcai lábbelid. Az üzletekben és közterületeken rengeteg baktérium tapad meg a talpunkon, nem ritka az állatoktól származó ürülékmaradvány sem, és ez összességében egy ritka baktériumtenyészet kialakulását okozza, ami főként E. coli baktériumból áll.

Az Utah-i Egyetem tanulmánya szerint a baktériumok 90 százaléka a cipőnkről kerül a szőnyegre és padlóra, amit utána széthordunk a lakásban, hiába vagyunk már cipő nélkül.

Egy másik tanulmány szerint a Clostridium difficile baktérium a vizsgált cipőtalpak 40 százalékán jelen volt, ami különböző bélbetegségekhez vezethet. A cipők barázdái és rései jelentősen megkönnyítik a baktériumok megtapadását, ezért mielőtt belépsz az otthonodba, érdemes levenned a cipőd.

Forrásunk volt.