Nagyanyáink vegyszermentes módszere szőnyegtisztításra: a hó is segítségünkre lesz

Mai Otthon Tippünk egy igen praktikus módszert mutat be, amelyhez csupán friss hóra lesz szükségünk. Ha még neked is áll a kertedben egy kevés tiszta, érintetlen hó, akkor használd ki, mert vegyszermentesen tisztítja meg a szőnyegeket!

Nem lesz szükség drága tisztítószerekre, sőt, még az asztmásokat is megkíméli ez a szőnyegtisztítási módszer, amit nagyanyáink olyan jól ismertek. Az utóbbi években egyre kevesebb olyan telünk van, amikor a frissen esett hó meg is marad, ezért érdemes kihasználni ezt az időszakot, pláne, ha már régen tisztítottuk a szőnyegeinket.

A friss hó képes a szőnyeg minden szennyeződését eltávolítani

A porszívó és a különböző tisztítószerekkel való szőnyegsikálás nem mindig hozza meg a várt eredményt. ez a vegyszermentes módszer azonban még az asztmásoknak és allergiásoknak is előnyös, plusz jó pont pedig, hogy az antik és a kézzel szőtt szőnyegeknél is alkalmazható.

A hóval való tisztítás elpusztítja a poratkákat, miközben a szennyeződések a hó felszínén maradnak, így a lakás levegője is tisztább marad.

Így csináld helyesen a tisztítást

Első lépésként porszívózzuk át alaposan a szőnyeget, hogy a lazábban megkapaszkodó szennyeződéseket eltávolítsuk. Ezután összecsavarva vigyük ki a szabadba, majd kigöngyölítve hagyjuk pihenni egy fél órát, hogy alkalmazkodjon a kinti hőmérséklethez.

Az akklimatizációs idő letelte után fedjük be friss porhóval (fontos, hogy a már kicsit olvadt, latyakos hó nem alkalmas erre), majd egy seprűvel csapkodjuk meg párszor.

A hatékonyság érdekében ismételjük ezt a folyamatot legalább addig, amíg szinte semmilyen szennyeződés nem mutatkozik a hó felszínén.

Tipp: Érdemes a folyamatok ismétlése közben újabb, tiszta hófelületre áthúzni a szőnyeget!

Ezután visszavihetjük a lakásba, ahol kiterítve gyorsan megszárad, a különbség pedig igen látványos lesz, ahhoz képest, amilyen a folyamat előtt volt.

Forrásunk volt.