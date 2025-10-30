Gasztro

2025.10.30.

14 új termékkel bővül az árrésstop: mutatjuk a listát

Nagyon úgy néz ki, hogy az árrésstop 2026. február 28-ig velünk marad, ráadásul 14 új termékkel bővül a lista. Lássuk!

Az eddigi szabályok szerint november 30-ig érvényes árrésstopot a kormány 2026. február 28-ig fenntartja, és további tételekkel is bővíti a termékek listáját. Nézzük, milyen termékeket érint az árréstop november 30-a után!

14 új termékkel bővül az árrésstop: mutatjuk a listát

December 1-jétől további 14 termékre terjesztik ki az árrésstopot. A javaslat az élelmiszer-infláció megfékezését hivatott elősegíteni, ami a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban, az alapélelmiszereket illetően.

Ezekkel a termékekkel bővül a lista:

  • a marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma,
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Az elemzők szerint az árrésstop 1,5 százalékkal csökkenti éves szinten az inflációt. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy nem javasolta és a jövőben sem tervezi javasolni az árréscsökkentés megszüntetését. A versenyhatóság vizsgálatai és az online Árfigyelő rendszer adatai ugyanis azt mutatják, hogy az intézkedés kedvezően hatott a fogyasztókra.

Forrásunk volt.

