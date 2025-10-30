Nagyon úgy néz ki, hogy az árrésstop 2026. február 28-ig velünk marad, ráadásul 14 új termékkel bővül a lista. Lássuk!

Az eddigi szabályok szerint november 30-ig érvényes árrésstopot a kormány 2026. február 28-ig fenntartja, és további tételekkel is bővíti a termékek listáját. Nézzük, milyen termékeket érint az árréstop november 30-a után!

14 új termékkel bővül az árrésstop: mutatjuk a listát

December 1-jétől további 14 termékre terjesztik ki az árrésstopot. A javaslat az élelmiszer-infláció megfékezését hivatott elősegíteni, ami a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban, az alapélelmiszereket illetően.

Ezekkel a termékekkel bővül a lista:

a marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkemény sajt,

sajtkrém, kenhetősajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejeskáposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika,

bébiétel.

Az elemzők szerint az árrésstop 1,5 százalékkal csökkenti éves szinten az inflációt. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy nem javasolta és a jövőben sem tervezi javasolni az árréscsökkentés megszüntetését. A versenyhatóság vizsgálatai és az online Árfigyelő rendszer adatai ugyanis azt mutatják, hogy az intézkedés kedvezően hatott a fogyasztókra.

