Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az emlékezet és a gondolkodási képesség megőrzése minden korosztály számára fontos, de különösen az idősebb felnőttek esetében. Az Alzheimer-kór és más demenciák kialakulása komplex folyamat, amelyben a genetikai tényezők, életmód és táplálkozás egyaránt szerepet játszanak.

Fontos: a legújabb kutatások szerint a megfelelő vitaminellátottság fontos tényező lehet az agy egészségének fenntartásában, bár egyetlen vitamin sem tekinthető csodaszernek.

Miért érzékeny az agy?

Az agy működése rendkívül energiaigényes, és folyamatos tápanyagellátást igényel. A vitaminok és más mikrotápanyagok nélkülözhetetlenek az idegsejtek közötti kommunikációhoz, a koncentrációhoz és az információfelidézéshez. Hosszabb távú hiányállapotok a kognitív funkciók lassú romlásához vezethetnek.

