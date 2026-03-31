Párezer forintos, szuper hasznos kerti eszközökkel csábít minket szabad levegőre az ALDI

Az ALDI saját márkás, Gardenline kertészeti eszközei 2026. április 02-től akciósan kaphatók, a készlet erejéig: ha úgy döntöttél, hogy idén végre rendbeteszed a kerted, vagy esetleg fogytán vagy a megfelelő eszközökből, netán tönkrementek, berozsdásodtak, akkor az ALDI most akciós eszközeit neked találták ki.
A fenti képen látható praktikus kézi gereblye gyereknek és felnőttnek is szuper választás, olcsón. 1111 forintot kell rá költened, az ALDI pedig nemcsak gereblyét, hanem többféle kerti kéziszerszámot is kínál, melyek mindegyike rozsdaálló nemesacélból készül.
De nem csak mini kerti eszközök közül válogathatunk!
2026. április 2-től az ALDI Gardenline további kerti szerszámokat is kínál:
- talajlazítót
- gyomirtó eszközt
- gyepszegélyvágót
Csak rajtad áll, melyiket szerzed be - de siess, a készlet véges! Ezen kerti szerszámok mindegyike 4999 forint.
Akciós virágok és növények is várnak
Ha pedig továbbgondolnánk a kerti munkálatokat, a föld megmunkálása után ültessünk virágot: akciós cserepes muskátlit és szegfűt illetve rózsatöveket is találunk az ALDI kínálatában, 599 forint és 1199 forint között.