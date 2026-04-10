Ezeket az illatos virágokat ültesd az ágyásodba – Az Aldiban 6 darabot kapsz 1299 forintért

Hobbikertészek, figyelem! Ha még nem tudod, milyen virágok díszítsék a kerted, akkor csapj le az Aldi akciójára április 9-től!

Az Aldi akciós újságát is górcső alá vettük, és nem hiába. A kertészkedől figyelmébe van mit ajánlanunk, ugyanis csinos kis ágyásnövényeket kaphatunk, szám szerint 6 darabot, nagyon olcsón.

Ezeket az illatos virágokat ültesd az ágyásodba – Az Aldiban 6 farabot kapsz 1299 forintért

Mi az Aldi ajánlata? 1299 forintért kínál 6 darab ágyásnövényt

Az Aldi kínálatát böngészve időről időre szuper kertészkedős kiegészítőkre, illetve növényekre lelhetünk. Most éppen ültetnivalót kínál szép számmal.

Április 9-től egészen a készlet erejéig 1299 forintért kínál 6 darab ágyásnövényt. Az újság alapján petúnia és mályva biztosan elérhető, de a leírás szerint többféle növény kapható.

Így a virágok darabja mindössze 216,50 forint.

Április 9-től egészen a készlet erejéig 1299 forintért kínál 6 darab ágyásnövényt

Emellett számos más virággal készül az Aldi szintén április 9-től, ugyanis 2999 forintért leandert, 6 darab eperpalántát 1890 forintért, míg kristályvirágot 799 forintért kínál. Ha valaki a vágott virágokat preferálja, és beltérre keres szép növényt, akkor 1899 forintos tulipáncsokor és 1599 forintos rózsacsokor közül is tud választani.

Mit kell tudni az ágyásnövényekről?

Az ágyásnövények általában egynyáriak vagy kétnyáriak, így minden évben újratervezhető velük a kert. Az ágyásnövények gondozása rendszeres öntözést, tápanyag-utánpótlást és az elnyílt virágok eltávolítását igényli.

Megfelelő elhelyezéssel (fény- és vízigény) hosszan tartó, látványos virágzást biztosítanak tavasztól egészen őszig.

A petúnia az egyik legnépszerűbb ágyásnövény, ami gazdag színválasztékával és bőséges virágzásával tűnik ki. Napos helyet és rendszeres öntözést igényel, különösen a nyári melegben. Léteznek futó és bokros változatai is, így balkonládákba és virágágyásokba egyaránt alkalmas. A rendszeres visszacsípés és az elnyílt virágok eltávolítása segíti az újabb virágok képződését, így a növény egész szezonban díszíti a kertet.

A mályva, különösen a kerti mályva, magas termetével és nagy, feltűnő virágaival hívja fel magára a figyelmet. Gyakran vidéki kertek hangulatát idézi, és kiváló háttérnövényként szolgál más alacsonyabb ágyásnövények mögött. Napos helyet kedvel, és viszonylag jól tűri a szárazságot is. A mályva általában kétnyári növény, de könnyen újraveti magát, így évről évre visszatérhet a kertben. Megfelelő gondozás mellett hosszú ideig virágzik.

Forrásunk volt.