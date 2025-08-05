Mit főzzek hétvégén? Két napig mindent tepsiben és őzgerincben sütünk

Nem újdonság, hogy a zöldséglevek egészségesek, nem véletlen annyira kelendőek üveges/dobozos formátumban a boltokban, illetve a különféle lébárokban sem - a házi zöldségprések népszerűségéről nem is beszélve. Ezúttal a sárgarépalé egészségre gyakorolt jótékony hatásait vesszük kicsit górcső alá.