Mit főzzek hétvégén? Két napig mindent tepsiben és őzgerincben sütünk

A szombatunk olaszos irányt vesz, míg a vasárnapunk marad magyaros vonalon.
SZOMBAT
Főétel
Kolbászos tepsis pizza
Desszert
Klasszikus banánkenyér
VASÁRNAP
Szombaton minestrone, tepsis-kolbászos pizza és banánkenyér, míg vasárnap becsinált leves, őzgerinces csirke és kétszínű kuglóf vár rátok.
Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...
Én szeretem a rakott ételeket, ez is köztük szerepel. Szoktam a sorok közé is tenni a tejfölös tojásból. Kicsit laktatóbb, kicsit finomabb ugyanakkor kicsit drágább is így a rakott ...
A csirkemájat most egy kicsit feltubóztuk, és gyrosként készítettük el. Nagyon különleges ízvilág, érdemes kipróbálni.
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.