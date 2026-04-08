Ez az aprócska virágú, ám annál szebb növény tavasztól őszig díszíti a balkont és a kertet

Ha olyat virágot keresel, amely az év majdnem háromnegyedében díszíti a kertet vagy éppen a balkont, akkor válaszd a lobéliát! Az aprócska virágú, törékeny növény sokszorosan meghálálja a gondoskodást. Lássuk, mit kell róla tudni!

A lobélia egyik legjobb tulajdonsága, hogy jó sokáig gyönyörködhetünk, apró, ám annál sűrűbben megjelenő virágaiban. Fajtától függően 15-35 cm magasra nőnek, de csüngő változata is igen mutatós lehet a balkonon.

A petúnia, muskátli és százszorszép is hasonló igényű növény, így akár együtt is ültethetjük őket.

Levelei zöldek, 2-3 cm hosszúak, és általában lándzsaalakúak, de amiről biztosan megismersz egy lobéliát, az az aprócska virágokból álló, de igen bőséges virágzata, amit általában kék és lila színben csodálhatunk. Emellett fehér és rózsaszín színekben is megtalálhatjuk.

Hazánkban egynyáriként nevelt dísznövény, amely májustól egészen szeptemberig, de akár októberig is virágozhat, attól függően, hogy megérkezik-e a fagy. Ültetésének azonban már márciusban meg kell történnie.

Hogyan neveljük?

A lobélia nagyon szereti a napsütést. Ha lehet, biztosítsunk számára napi 6-8 órányi napozási lehetőséget. Vízigénye is hasonlóan magas, így nyáron, mikor a leggazdagabb virágzása, napi kétszer is locsolhatjuk, viszont ne pangjon a víz földjében.

Virágait rendszeresen vágjuk vissza, mert ezzel serkentjük virágzásra!

Jó ha tudod: Nagy hőségben virágzása csökkenhet, ilyenkor egy kis visszametszés újabb erőt ad neki!

Jó vízáteresztő, ásványi anyagokban gazdag talajt biztosítsunk számára, amit csodás virágokkal hálál meg. Elhelyezhetjük balkonládákban, függőkosarakban és virágágyások szegénynövényeként is.

