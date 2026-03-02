Gasztro

2026.03.02.

Ismét ingyen facsemetét osztanak! 40 000 darab fácska keresi új lakhelyét

A 10 millió Fa közösségi kezdeményezés idén is ingyenes facsemetéket oszt: 40 000 darab, szabadgyökerű, 20-50 centiméteres erdészeti csemetét adnak örökbe. Mutatjuk, hogyan lehet igényelni.

Az átvétel 2026. március 14-én és 15-én lesz lehetséges az ország 40 különböző pontján. Akit érdekel a lehetőség, annak érdemes minél előbb regisztrálnia facsemetéért.

Ismét van ingyenes facsemete-osztás – 40 000 darab fácska keresi új lakhelyét

Sokan élnek a lehetőséggel

Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy gyorsan el szoktak fogyni a fák, ezért minél előbb érdemes regisztrálnia annak, akit tényleg érdekel a lehetőség. A fák kiosztására március második hétvégéjén kerül sor előre lefoglalt idősávban. Egy átvételi ponton 1000 fácskát adnak át, és egy ültetési helyszínre maximum 10 darab facsemetét lehet igényelni.

Milyen fákat lehet kérni?

A választékot fiatal, erdészeti célra nevelt példányok alkotják, köztük szerepelhet kőris, szil, juhar, tölgy, nyár, valamint több cserjefaj is, de a kínálat helyszínenként változhat. Ezek a fák eleinte gondozásra szorulnak, öntözésre és odafigyelésre van szükségük.

A választékot fiatal, erdészeti célra nevelt példányok alkotják

Bizonyos feltételeknek meg kell felelni

Az örökbefogadás ingyenes, azonban bizonyos feltételeknek meg kell felelni, és vállalásokat el kell fogadni, például az ültetés helyszíne felkerül a Nemzeti Faültetés Napja térképére a www.1fo1fa.hu oldalon.

Az átvett fákat még aznap, legkésőbb másnap el kell ültetni zárt, kerítéssel határolt területen.

Az igénybevevők azt is vállalják, hogy legalább 3 éven át gondoskodnak a fá(k)ról, különösen a nyári hőség idején. A szervezők kérik, hogy valóban olyanok jelentkezzenek, akik meg tudnak felelni a feltételeknek, hiszen a cél a hazai zöldfelület növelése.

