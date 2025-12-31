Gasztro

7 nap, 7 étel – Gyomorbarát, laktató és krémes levesekkel kíméljük magunkat az ünnepek után

Egészséges, tápláló és nagyon krémes zöldséges levesek? Pont erre van szüksége a testünknek 2026 első hetében! Az év végi dínom-dánom után igazi felüdülés lesz ezeket a könnyű fogásokat kanalazni, ráadásul a Dr. Oetker Creme VEGA most sem hagy cserben minket: vele válik minden állati eredetű összetevőktől mentes finomság tökéletessé!

Minden évben törekszünk arra, hogy januárban a környezetünknek és testünknek is jót tegyünk, és állati eredetű összetevőktől mentes, tápláló vegán ételeket készítsünk. Ezek a könnyű, krémes levesek egytől egyig ilyenek, ráadásul, ha kifárasztott az ünnepi készülődés, akkor külön hálás leszel azért, hogy nem kell majd órákat állni a konyhában az egészséges és laktató ételekért. A receptek elkészítéséhez bátran használd a Dr. Oetker vegán tejfölalternatíváját, a Creme VEGA-t, és az extrakrémes ízélmény garantált!

Kattints a képre, és nézd meg, milyen levesekkel készültünk a hétre – a krémes állagért pedig most is a Dr. Oetker Creme VEGA felel!

