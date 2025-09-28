Életmód

5 étel, amit soha ne készíts el rögtön azután, hogy kivetted a fagyasztóból

Sokan időt spórolnának azzal, hogy a fagyasztóból kivett ételt azonnal a sütőbe vagy a serpenyőbe teszik, de a szakértők szerint ez komoly hibaforrás!

A fagyasztás kényelmes, idő­takarékos módszer az ételek tartósítására, de nem minden étel viseli jól, ha kihűlés vagy olvasztás nélkül közvetlenül a tűzhelyre kerül. A szakemberek a következő ételeknél kifejezetten nem ajánlják, hogy egyből fagyasztás után elkészítsük őket!

darált hús pulton, zöldségekkel
A darált húst se készítsd el, amikor még fagyos, várj, amíg kiolvad

Csirke

A nyers csirkét nem szabad közvetlenül a fagyasztóból főzni, mert a hő nem jut át egyenletesen a hús belsejébe, így a külső réteg már elkészülhet, miközben a belső rész még fagyott vagy nyers marad, ami kedvez a baktériumok elszaporodásának!

Kolbász / virsli

A nyers húskészítmények, mint a kolbász vagy virsli, ha nem olvad ki teljesen, akkor a belső rész nem fő meg igazán. Ez ugyancsak egészségügyi kockázatokat rejthet.

Darált hús

A sűrű textúrájú darált hús a hőt nehezen engedi be. Ha közvetlenül fagyasztott állapotból sütöd, lehet, hogy a belső rész nyers marad.

Garnéla vagy egyéb tengeri herkentyűk

A rákfélék (pl. garnéla) és más kagylók fagyasztva nagyon gyorsan állagromlásnak indulhatnak főzés közben: a külső rész kemény lehet, míg a belső rész hideg vagy félig fagyott maradhat.

Fagyasztott készételek

A rakott, réteges, tejes vagy sajtos alapú ételek (pl. lasagne, rakott krumpli) szintén nem alkalmasak arra, hogy közvetlenül fagyasztás után a tűzhelyre vagy épp a sütőbe kerüljenek. A nagy térfogat, többrétegű szerkezet miatt magas hőmérséklet kellene, hogy átjárja az ételt, de ekkor már a felső rétegek megéghetnek, míg a belső még hideg marad.

Fagyasztott rizs

A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a fagyasztott rizs, valamint egyes tejtermékekből készült fogások – például a sajtos ételek – szintén kockázatot rejthetnek. A rizsben bizonyos baktériumok könnyen elszaporodhatnak, ha nem megfelelően történik az olvasztás, a tejtermékek pedig hő hatására széteshetnek, így az étel vizes, gumis állagúvá válik. Ez nemcsak az élvezeti értéket rontja, hanem a tápanyagok mennyiségét is csökkentheti.

Forrásunk volt.

