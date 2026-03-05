5 hagyományos, de fantasztikus étel, ami szerencsét hozhat a Ló évében

Utazás

A holdújév ünneplése az asztal körül nemcsak hagyomány, hanem igazi gasztronómiai élmény is lehet. Mutatjuk, mi mindent érdemes ilyenkor fogyasztani!

A holdújév Ázsia-szerte – de a világ különböző pontjain élő ázsiai közösségekben is – az egyik legfontosabb ünnep. Időpontja évről évre változik, mivel a hagyományos kínai holdnaptárhoz igazodik, de mindig január végére vagy februárra esik. Idén február 17-én köszöntött be: ezzel lezárult a Kígyó éve, és kezdetét vette a Ló éve.

5 hagyományos étel, ami szerencsét hozhat a ló évében

Ahogyan a legtöbb ünnepnél, itt is az étel áll a középpontban. A hagyományos fogások mély szimbolikával bírnak, és szinte mindegyik a jólét, a hosszú élet és a szerencse iránti vágyat fejezi ki.

Természetesen minden család másként ünnepel, a szokások régiónként eltérnek. Az alábbi ételek azonban sok kínai gyökerű családban generációk óta az ünnepi asztal részei. Sőt: a Ló éve során végig érdemes ezeket fogyasztani, ha szeretnénk élvezni a vélt hatásaikat.

Batyuk, a jólét jelképei

Az apró, töltött batyuk szinte elmaradhatatlanok a holdújévi asztalról. Sok családban a gombóc teljes egészében házilag készül, még a tésztaburkot is maguk gyúrják és nyújtják. Ez a gondos munka nemcsak hagyomány, hanem büszkeség is.

A batyuk formája az ősi aranyrudakra emlékeztet, ezért a hiedelem szerint gazdagságot és anyagi gyarapodást hoz az új évben. A töltelék régiónként változhat, de a leggyakoribb a darált sertéshús metélőhagymával vagy újhagymával. Vannak, akik különleges, vékony tojáslepénybe csomagolják a tölteléket, majd gazdag alaplében, cérnametélttel tálalják – igazi, időigényes szeretetmunka.

Egész hal, a bőség szimbóluma

Az egészben felszolgált hal a jólétet és a szerencsét jelképezi. Gyakran gyömbérrel és újhagymával gőzölve kerül az asztalra. Fontos, hogy valóban egész hal legyen – fejjel és farokkal együtt. Ez a teljességet, az egységet fejezi ki.

Tudtad?

A babona szerint a feldarabolt étel balszerencsét hozhat az év elején.

Érdekesség: halat nem illik teljesen elfogyasztani!

Ha marad egy kevés a tálon, az azt jelképezi, hogy a családnak több mint elég jutott, vagyis bőségben élhetnek az új évben.

Hosszú tészta, a hosszú élet reményében

A hosszú tészta szimbolikája szinte magától értetődő: a hosszú életet jelképezi. Az elkészítési mód családonként eltérhet, de egy szabály szinte mindenhol érvényes: a tésztát nem szabad elvágni. Minél hosszabb, annál jobb.

Kantonban például gyakran shiitake gombával, kínai metélőhagymával és vékonyra csíkozott sertéshússal készítik. Az étel ünnepi, mégsem hivalkodó – inkább meghitt és tartalmas.

batyuk
Az egész hal és a batyuk is szerencsét hoznak a holdújév szerint

Édességek, avagy édes kezdet az új évre

Az egyik hagyományos desszert a „nyolc kincs” ragacsos rizspuding. A nyolcas szám a kínai kultúrában kifejezetten szerencsésnek számít, így a desszert az örömmel, bőséggel és szerencsével teli évet hivatott megalapozni. A puding ragacsos rizsből készül, és nyolcféle kandírozott vagy aszalt gyümölcs, mag vagy dióféle gazdagítja.

Szintén gyakori a kör alakú, több rekeszes édességtál. A kör forma a teljességet, az összetartozást és a folytonosságot jelképezi, az édességek pedig azt, hogy az év édesen induljon.

Tudtad?

Az egyes falatoknak külön jelentésük is lehet: a kandírozott lótuszgyökér a család összetartozását, a piros tökmag a gyarapodó vagyont, a narancs pedig a jólétet szimbolizálja. Sok családban a hagyományos édességeket ma már modernebb kedvencek váltják fel, de a lényeg a jelentés és a közös élmény.

Siker és gazdagság az asztalon citrusfélékkel

A citrusfélék, különösen a mandarin, elengedhetetlen részei a holdújévi asztalnak, de egész évben ajánlott lesz fogyasztani. A kerek forma a folytonosságot idézi, aranyszínük pedig a gazdagságra utal. Az ünnepen gyakran hatalmas halomban helyezik el őket az édességtál mellett, mintha aranyat gyűjtöttek volna össze.

Sokan a levelekkel együtt vásárolják és teszik ki a gyümölcsöt, mert a zöld levelek a növekedést és a virágzást jelképezik.

Láthatjuk, hogy a szimbolika gyakran visszatér a jóléthez és az anyagi biztonsághoz. Ennek elsősorban történelmi okai vannak: a nehéz gazdasági időszakok után a családok különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az új évet a bőség és az egészség jegyében kezdjék. Az ünnepi ételek így nem csupán fogások, hanem kívánságok is egyben.

Forrásunk volt.

