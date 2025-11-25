Sosem jutott volna eszedbe, de ezzel az étellel tarthatod zsírmentesen az airfryered

Az airfryer készülékek nemcsak gyorsan képesek ropogós ételeket elkészíteni, de nem is lesz minden zsíros-olajos. Valamennyi zsiradék azért kellhet egyes fogásokhoz, ráadásul maguk az ételek is lehetnek zsírosak – egy adag sült krumpli vagy sült csirke elkészítése után bizony nem lesz olyan az airfryer kosara, mint új korában. Van viszont egy váratlan hős, aki segít könnyen és hatékonyan felvenni a harcot a zsír ellen: ez pedig nem más, egy szelet kenyér.
A lecsepegett zsír nemcsak esztétikai problémát okoz, ha nem távolítod el az airfryer belsejéből, hanem a következő használatnál akár tűzveszélyes is lehet.
A kenyértrükk:
Ilyenkor jön jól a kenyértrükk: tegyél egy-két szeletet a rácsok alá, és azok felszívják a felesleges zsírt, miközben az étel készül.
Bár a készüléket alufóliával vagy sütőpapírral is kibélelheted, viszont ez további biztonsági kockázatokat vethet fel, például meg kell győződnöd arról, hogy elegendő ételt sütsz ahhoz, hogy a bélés ne csúszkáljon el. Emellett, ha az alufóliabélés teljesen lefedi az airfryer alját, akkor akadályozza a légáramlást, ami miatt az étel egyenetlenül fog megsülni. Ráadásul ki kell találnod, hogyan ártalmatlanítsd a használt sütőolajat. A kenyér ennél egyszerűbb megoldást kínál, és miután betöltötte a célját, egyszerűen kidobhatod a szemétbe.
Egy-két szeletet használj csak, és hagyj bőséges helyet a kenyér körül, így az ételed biztosan jól sikerül.
5 villámgyors és villantós karácsonyi fogás airfryerben
Az airfryer nemcsak egészségesebb alternatívát nyújt, ha ételkészítésről van szó, de még időt is spórolhatunk vele, hiszen nem kell a tűzhely mellett állva forgatni a rántott húst. Az időhatékonyság különösen jól jön a karácsonyi pörgésben, arról nem is beszélve, hogy ha már amúgyis több napos dínom-dánomnak nézünk elébe, akkor kicsit alakbarátabb fogásokat tudunk az asztalra tálalni. Lássuk, milyen villámgyors, ráadásul villantós karácsonyi fogásokkal várhatod a vendégeket!Balogh Lilla
Tényleg használható alumíniumfólia airfryerben?
Ha van airfryerünk, jól tudjuk, hogy ez a mini forrólevegős sütő csodákra képes. De vajon az alumíniumfóliát is biztonságosan használhatjuk benne, úgy, mint a sütőben?Szabó Anna
Erre a mozdulatra mindenképpen figyelj, ha airfryered van
Otthon Tippünkben eláruljuk, hogy mi az, amiről ne felejtkezz meg, ha rendszeresen használsz airfryert otthon.Nosalty
Azért nem úszod meg ennyivel a takarítást
Fontos megjegyezni, hogy ez a kenyértrükk nem helyettesíti a készülék rendszeres takarítását.
Az airfryer készüléket minden használat után meg kell tisztítani, hogy jó állapotban maradjon, ezért ne felejtsd el alaposan letörölni a kosarat és a készülék belsejét!
A piszkos készülék veszélyes is lehet, mert a maradék ételdarabkák megromolhatnak, és beszennyezhetik a frissen készülő fogásokat. Azt se feledd, hogy a kenyérszeletek morzsálhatnak, ezeket is minél hamarabb takarítsd el.