Sosem jutott volna eszedbe, de ezzel az étellel tarthatod zsírmentesen az airfryered

A legkönnyebben nem egy takarítóeszközökkel, hanem egy meglepő trükkel tudod tisztán és zsírmentesen tartani az airfryered. Egy szelet kenyérrel!

Az airfryer készülékek nemcsak gyorsan képesek ropogós ételeket elkészíteni, de nem is lesz minden zsíros-olajos. Valamennyi zsiradék azért kellhet egyes fogásokhoz, ráadásul maguk az ételek is lehetnek zsírosak – egy adag sült krumpli vagy sült csirke elkészítése után bizony nem lesz olyan az airfryer kosara, mint új korában. Van viszont egy váratlan hős, aki segít könnyen és hatékonyan felvenni a harcot a zsír ellen: ez pedig nem más, egy szelet kenyér.

Airfryerből csipesszel húst emel ki egy kéz
Így tarthatod zsírmentesen az airfryered egy szelet kenyérrel

A lecsepegett zsír nemcsak esztétikai problémát okoz, ha nem távolítod el az airfryer belsejéből, hanem a következő használatnál akár tűzveszélyes is lehet.

A kenyértrükk:

Ilyenkor jön jól a kenyértrükk: tegyél egy-két szeletet a rácsok alá, és azok felszívják a felesleges zsírt, miközben az étel készül.

Bár a készüléket alufóliával vagy sütőpapírral is kibélelheted, viszont ez további biztonsági kockázatokat vethet fel, például meg kell győződnöd arról, hogy elegendő ételt sütsz ahhoz, hogy a bélés ne csúszkáljon el. Emellett, ha az alufóliabélés teljesen lefedi az airfryer alját, akkor akadályozza a légáramlást, ami miatt az étel egyenetlenül fog megsülni. Ráadásul ki kell találnod, hogyan ártalmatlanítsd a használt sütőolajat. A kenyér ennél egyszerűbb megoldást kínál, és miután betöltötte a célját, egyszerűen kidobhatod a szemétbe.

Egy-két szeletet használj csak, és hagyj bőséges helyet a kenyér körül, így az ételed biztosan jól sikerül.

5 villámgyors és villantós karácsonyi fogás airfryerben
Amerikai hét

5 villámgyors és villantós karácsonyi fogás airfryerben

Az airfryer nemcsak egészségesebb alternatívát nyújt, ha ételkészítésről van szó, de még időt is spórolhatunk vele, hiszen nem kell a tűzhely mellett állva forgatni a rántott húst. Az időhatékonyság különösen jól jön a karácsonyi pörgésben, arról nem is beszélve, hogy ha már amúgyis több napos dínom-dánomnak nézünk elébe, akkor kicsit alakbarátabb fogásokat tudunk az asztalra tálalni. Lássuk, milyen villámgyors, ráadásul villantós karácsonyi fogásokkal várhatod a vendégeket!

Balogh Lilla

Azért nem úszod meg ennyivel a takarítást

Fontos megjegyezni, hogy ez a kenyértrükk nem helyettesíti a készülék rendszeres takarítását.

Az airfryer készüléket minden használat után meg kell tisztítani, hogy jó állapotban maradjon, ezért ne felejtsd el alaposan letörölni a kosarat és a készülék belsejét!

A piszkos készülék veszélyes is lehet, mert a maradék ételdarabkák megromolhatnak, és beszennyezhetik a frissen készülő fogásokat. Azt se feledd, hogy a kenyérszeletek morzsálhatnak, ezeket is minél hamarabb takarítsd el.

Forrásunk volt.

