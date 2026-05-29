2026.05.29.

Óriási fordulat a hazai zöldség-gyümölcs piacon, de most jó híreink is vannak

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb piaci jelentése szerint jelentős mozgások figyelhetők meg a hazai agrártermékek piacán. Több szezonális zöldség és gyümölcs ára csökkent az elmúlt hetekben, ugyanakkor a borpiacon tovább folytatódott az áremelkedés.

Friss adatok szerint jelentős árhullámzás figyelhető meg a hazai zöldség-gyümölcs piacon. Vannak termények, melyeknek ára csökkenő tendenciát mutat, de olyan is, ami stabilan kitart a korábbi évek árszintje mellett.

Friss zöldségek és gyümölcsök
Esik a magyar szamóca ára

Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján a hazai szamóca termelői ára a 19–21. héten átlagosan 19 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A Budapesti Nagybani Piacon a magyar gyümölcs kilogrammonként átlagosan 2117 forintba került.

A hazai szamóca nagyobb mennyiségben a 19. héten jelent meg a piacokon, ekkor még körülbelül 2200 forintos kilogrammonkénti áron kínálták.

A külföldi, főként Görögországból származó szamóca már jóval korábban, a 12. héttől elérhető volt. A magyar szezon indulásáig az importtermék nagykereskedelmi átlagára 1615 forint volt kilogrammonként.

A 19–21. héten az import szamóca ára 1633 forintra mérséklődött, ami 10 százalékos éves csökkenést jelent.

Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában átalakulóban van a szamócapiac. Az időjárási problémák és a termelési szerkezet változásai egyaránt éreztetik hatásukat.

Nagyot csökkent a zöldborsó ára

A friss zöldségek közül a zöldborsó árának visszaesése volt az egyik leglátványosabb. A Budapesti Nagybani Piacon a 21. héten kilogrammonként átlagosan 1775 forintért árulták, ami 24 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.

Más termékeknél ugyanakkor emelkedés volt tapasztalható. A zöldbab ára közel 2 százalékkal nőtt, így kilogrammonként már 3400 forint körül alakult. A friss főzőhagyma ára 25 százalékkal emelkedett, csomónként 500 forintra. A gömbparadicsom ára 6 százalékkal nőtt, kilogrammonként 725 forintra.

Különösen jelentős drágulás történt a koktélparadicsomnál:

a kilogrammonkénti ár elérte a 2050 forintot, ami 21 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.

A spárga és a dinnye továbbra is drága

  • A hazai zöldspárga ára tovább emelkedett, kilogrammonként átlagosan 2400 forintot kértek érte, ami 4 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet.
  • A fehér spárga ára ugyanakkor enyhén csökkent.

A dinnye helyzete

A dinnyepiacon még mindig az importtermékek dominálnak. A marokkói görögdinnye nagykereskedelmi ára kilogrammonként 675 forint volt, míg az import sárgadinnye 1475 forintos áron szerepelt a kínálatban.

Tovább drágulnak a borok Magyarországon

A borpiacon jelentős áremelkedést mért az AKI a belföldi értékesítésben. A Magyarországon előállított és hazai piacon értékesített borok átlagos ára 2026 első négy hónapjában csaknem 21 százalékkal emelkedett, így hektoliterenként elérte a 39,5 ezer forintot.

A legnagyobb drágulás a földrajzi jelzéssel ellátott fehérboroknál volt megfigyelhető: ezek feldolgozói értékesítési ára 37 százalékkal nőtt, hektoliterenként 42,7 ezer forintra.

A vörös- és rozéborok esetében ugyanakkor inkább stagnálás, illetve kisebb árkorrekció látható.

Tokaj stabil, Eger veszített lendületéből

  • A földrajzi eredetmegjelöléssel rendelkező borok közül a tokaji fehérborok exportára közel 4 százalékkal emelkedett, hektoliterenként 92,5 ezer forintra.
  • Az egri vörös- és rozéborok esetében viszont árcsökkenést mértek mind a hazai, mind a külföldi piacokon. Belföldön 5 százalékos, exportpiacon pedig 6 százalékos visszaesést regisztráltak.

Kettős tendencia látszik az agrárpiacon

Az AKI jelentése alapján jól látható, hogy eltérő folyamatok zajlanak az agrártermékek piacán. Több friss zöldség és gyümölcs ára a bőségesebb kínálat miatt mérséklődött, miközben az importtermékek jelenléte tovább erősödik. Ezzel párhuzamosan a magasabb feldolgozottságú, nagyobb hozzáadott értékű termékek, úgy mint a borok, továbbra is jelentős áremelkedést mutatnak a hazai piacon.

