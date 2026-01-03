6 életmódtrend, ami felforgatja 2026-ot

Az idei év a túrázásról és a közösségi szaunázásról szólt. De vajon merre halad tovább a jólléttel kapcsolatos trendek világa?

Úgy látjuk, hogy 2026-ban még nagyobb hangsúly kerül a tudatos döntésekre és az egyénre szabott életmódra. A kreatin széles körű elterjedésétől kezdve a sejtszintű egészséget középpontba állító megoldásokig már most jól látszik, mely irányzatok határozzák meg a következő évet.

2026 wellness-trendjei összességében egy irányba mutatnak: kevesebb túlzás, több tudatosság, és sokkal mélyebb megértése annak, hogyan működik a testünk.

