Életmód

2026.01.03.

6 életmódtrend, ami felforgatja 2026-ot

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Az idei év a túrázásról és a közösségi szaunázásról szólt. De vajon merre halad tovább a jólléttel kapcsolatos trendek világa?

Úgy látjuk, hogy 2026-ban még nagyobb hangsúly kerül a tudatos döntésekre és az egyénre szabott életmódra. A kreatin széles körű elterjedésétől kezdve a sejtszintű egészséget középpontba állító megoldásokig már most jól látszik, mely irányzatok határozzák meg a következő évet.

Kattints a képre, és lapozd végig galériánkat a 2026-os életmódtrendekről!

6 fotó

2026 wellness-trendjei összességében egy irányba mutatnak: kevesebb túlzás, több tudatosság, és sokkal mélyebb megértése annak, hogyan működik a testünk.

Forrásunk volt.

