Gasztro

2025.09.21.

A kedvenc párosunk: ezért okos döntés, ha a citromot szódabikarbónával kevered

Nosalty profilképe Nosalty

Mai Otthon Tippünk egy természetes praktikát ismertet meg veletek: semmi kemikália, csak szódabikarbóna és citrom kell ehhez az univerzális tisztítószerhez. Lássuk, hogyan készül és mire jó!

Mindkét hozzávalót jól ismerjük, hiszen megannyi cikket írtunk már mi is róluk: a szódabikarbóna a kertben, gyomirtóként vagy ruhafehérítésre is bevethető, míg a citrom többek közt az egyik kedvenc ízesítőnk levesekben, ragukban, de a kettőt még nem kevertük össze. Hogy most miért tesszük ezt?

Mert a citrom és a szódabikarbóna kettőse szuper természetes, univerzális tisztítószer!

szódabikarbóna és citrom egy asztalon
A citrom szódabikarbónával kikeverve szuper tisztítószer otthonra

Citromlé: a citromban levő illóolaj és citromsav fertőtlenít, zsírtalanít és friss illatot hagy maga után.

Szódabikarbóna: enyhe súrolószerként, fehérítőként és szagsemlegesítőként működik. Kombinálva ezek az összetevők fokozzák hatásukat.

Így készítsd el a keveréket:

  • Tedd turmixgépbe két citrom héját,
  • önts hozzá fél csésze vizet,
  • adj hozzá 2 evőkanál szódabikarbónát,
  • és turmixold, amíg homogén pasztát nem kapsz.
  • A keveréket légmentesen záródó edényben tárold!

Kattints a képre, és nyílik a galéria, melyből kiderül, mire használhatod a kettő keverékét!

5 fotó

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept