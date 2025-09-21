A kedvenc párosunk: ezért okos döntés, ha a citromot szódabikarbónával kevered

Mindkét hozzávalót jól ismerjük, hiszen megannyi cikket írtunk már mi is róluk: a szódabikarbóna a kertben, gyomirtóként vagy ruhafehérítésre is bevethető, míg a citrom többek közt az egyik kedvenc ízesítőnk levesekben, ragukban, de a kettőt még nem kevertük össze. Hogy most miért tesszük ezt?
Mert a citrom és a szódabikarbóna kettőse szuper természetes, univerzális tisztítószer!
Citromlé: a citromban levő illóolaj és citromsav fertőtlenít, zsírtalanít és friss illatot hagy maga után.
Szódabikarbóna: enyhe súrolószerként, fehérítőként és szagsemlegesítőként működik. Kombinálva ezek az összetevők fokozzák hatásukat.
Így készítsd el a keveréket:
- Tedd turmixgépbe két citrom héját,
- önts hozzá fél csésze vizet,
- adj hozzá 2 evőkanál szódabikarbónát,
- és turmixold, amíg homogén pasztát nem kapsz.
- A keveréket légmentesen záródó edényben tárold!