A kedvenc párosunk: ezért okos döntés, ha a citromot szódabikarbónával kevered

Mai Otthon Tippünk egy természetes praktikát ismertet meg veletek: semmi kemikália, csak szódabikarbóna és citrom kell ehhez az univerzális tisztítószerhez. Lássuk, hogyan készül és mire jó!

Mindkét hozzávalót jól ismerjük, hiszen megannyi cikket írtunk már mi is róluk: a szódabikarbóna a kertben, gyomirtóként vagy ruhafehérítésre is bevethető, míg a citrom többek közt az egyik kedvenc ízesítőnk levesekben, ragukban, de a kettőt még nem kevertük össze. Hogy most miért tesszük ezt?

Mert a citrom és a szódabikarbóna kettőse szuper természetes, univerzális tisztítószer!

A citrom szódabikarbónával kikeverve szuper tisztítószer otthonra

Citromlé: a citromban levő illóolaj és citromsav fertőtlenít, zsírtalanít és friss illatot hagy maga után.

Szódabikarbóna: enyhe súrolószerként, fehérítőként és szagsemlegesítőként működik. Kombinálva ezek az összetevők fokozzák hatásukat.

Így készítsd el a keveréket:

Tedd turmixgépbe két citrom héját ,

, önts hozzá fél csésze vizet,

adj hozzá 2 evőkanál szódabikarbónát,

és turmixold, amíg homogén pasztát nem kapsz.

A keveréket légmentesen záródó edényben tárold!

Forrásunk volt.