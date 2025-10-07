Életmód

2025.10.07.

Ilyen trappistát se tudunk többé venni: rendelet tiltja árusítását

Nosalty profilképe Nosalty

A trappista sajt a magyarok egyik kedvence, amit gyakran tömbként árusítanak. Ezentúl viszont nem láthatjuk többé ilyen formában.

A Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó új fejezete arról árulkodik, hogy egyre nagyobb igény van a jó minőségű élelmiszerek iránt, azonban a trappista sajt alakjára, méretére, tömegére és összetevőire vonatkozóan is tartalmaz újdonságokat.

sajtok a boltban
A trappista sajt nevének védelme nemcsak jogi kérdés

A trappista sajt nevének védelme nemcsak jogi kérdés, hanem a minőség és a hagyományok megóvásának eleme is. A jogszabályok kimondják, hogy az elnevezés nem lehet félrevezető, utalnia kell a termék valódi jellegére.

A Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott azon aggodalmának, hogy pl. Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból több ezer tonnányi – náluk kevésbé elterjedt, alig ismert – trappista sajt érkezik Magyarországra úgy, hogy az érintett külföldi tejfeldolgozók nem is gyártanak trappistát. A hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korongalakú, ahogy ez mostantól már jogszabályban is rögzített, ezért a hasáb alakú trappista sajt – melynek döntő többsége import eredetű – kizárólag szeletelt vagy reszelt formában, valamint több összetevőből álló élelmiszer alapanyagaként lesz majd csak forgalomba hozható

– írták.

Ami azt jelenti, hogy a hasáb alakú sajt csak szeletelt vagy reszelt formában hozható forgalomba, emellett több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként gyártható. A jogszabály azonban nem vonatkozik a külföldi eredetű tömbsajtokra.

Receptajánló:

A Tej Terméktanács arra is kitért, hogy félkemény sajtból nem lesz hiány továbbra sem, de a tömbök eredeti nevükön érkeznek, és nem trappistának lesznek átcímkézve.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

sütőtökös ravioli
Életmód

Itt a szezon: 5 étterem, ahol izgalmas sütőtökös fogások kerültek...

Tudom, sokakat traumatizált a pumpkin spice esztelen térhódítása, de ettől még erről az ízletes, vitamindús, ragyogó narancssárga zöldségről épp úgy nem szabad lemondani, mint a mézeskalács fűszerkeverékről. Most mutatunk öt vendéglátóhelyet, ahol a töknek valamilyen formában kiemelt szerep jut, és amik bizonyítják, megéri tökös fogásokat rendelni, legfőképp, mert épp szezonja van.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept