Ilyen trappistát se tudunk többé venni: rendelet tiltja árusítását

A trappista sajt a magyarok egyik kedvence, amit gyakran tömbként árusítanak. Ezentúl viszont nem láthatjuk többé ilyen formában.

A Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó új fejezete arról árulkodik, hogy egyre nagyobb igény van a jó minőségű élelmiszerek iránt, azonban a trappista sajt alakjára, méretére, tömegére és összetevőire vonatkozóan is tartalmaz újdonságokat.

A trappista sajt nevének védelme nemcsak jogi kérdés, hanem a minőség és a hagyományok megóvásának eleme is. A jogszabályok kimondják, hogy az elnevezés nem lehet félrevezető, utalnia kell a termék valódi jellegére.

A Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott azon aggodalmának, hogy pl. Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból több ezer tonnányi – náluk kevésbé elterjedt, alig ismert – trappista sajt érkezik Magyarországra úgy, hogy az érintett külföldi tejfeldolgozók nem is gyártanak trappistát. A hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korongalakú, ahogy ez mostantól már jogszabályban is rögzített, ezért a hasáb alakú trappista sajt – melynek döntő többsége import eredetű – kizárólag szeletelt vagy reszelt formában, valamint több összetevőből álló élelmiszer alapanyagaként lesz majd csak forgalomba hozható – írták.

Ami azt jelenti, hogy a hasáb alakú sajt csak szeletelt vagy reszelt formában hozható forgalomba, emellett több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként gyártható. A jogszabály azonban nem vonatkozik a külföldi eredetű tömbsajtokra.

A Tej Terméktanács arra is kitért, hogy félkemény sajtból nem lesz hiány továbbra sem, de a tömbök eredeti nevükön érkeznek, és nem trappistának lesznek átcímkézve.

