Nyúlós sajt, ropogós panír – Mutatunk öt helyet, ha jó igazán jó rántottsajtot ennél

A rántottsajt nem a világ lebonyolultabb étele, és mint ilyet sokan elrontják, talán épp ezért. Pedig a recept nem bonyolult, legyenek jók és frissek az alapanyagok, a kész ételt pedig fogyasszuk azon melegében, mert összeszottyadva már nem lesz az igazi. Ha ti is rajongtok ezért a gyerekkort idéző klasszikusért, de nem álltok neki a saját konyhátokban bűvészkedni vele, akkor mutatunk öt opciót, ahol reggeltől estig mehet a tartármártásba tunkolás.

Nótafa

Ha kiadós, házias, otthonos-ismerős ízekre vágyom, és hajlandó vagyok viszonylag sokat utazni értük, akkor nyakamba veszem a XIX. kerületet, és meg sem állok a Nótafáig. Ezt a helyet nyáron szeretem a legjobban, mert amolyan igazi, régivágású kerthelyisége van, szinte várom, hogy az egész hely fekete-fehérre váltson és megjelenjen a Kabos Gyula. Na, de ami jövetelünk célját illeti. A Nótafában van rántott camambert, áfonyaszósszal, és rántott trappista is tartármártással. Én általában hasábburgonyával kérem, de van, aki a rizsre esküszik. Nekem a rántottsajt és a köret kapcsolata némiképp problémás, mert nem vagyok kimondottan rizs-párti, és bár a sültkrumplit szeretem, nekem egyszerre sok az olajban sült-ropogós textúra a tányéron. Itt viszont a krumpli nincs koppanósra sütve, úgyhogy tulajdonképpen mindig elégedett vagyok a választássommal, amikor ezt kérem.

Nótafa

Budapest, Ady Endre utca 37.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-21.30, vasárnap 12.00-19.00

Csirke csibész

Ó, azok a hosszúra nyúlt szombat esték, csikorgós másnapok, nyűgös szerdák, mikor az ember éhes, de nem tudja mit csináljon ebédre… Hányszor találtunk menedékre a Csirkecsibészben, te jó ég. A barátikörömben mindenkinek megvan itt a maga go to kedvence, és imádom, hogy tudunk rántott csirkemájat csak amolyan csipegetni valónak is kérni. A rántottsajt kapcsán szeretném elmondani, hogy váratlanul nagy szeletekkel dolgoznak, amik ízre és állagra is nagyszerűek. 10 dkg 680 Ft, és kérhetünk mellé hasábburgonyát, már csak azért is, hogy teljes legyen az élmény. Legjobb helyben, ácsorogva eszegetni, annál is inkább, mert a rántottsajtnak nem áll jól az idő, nem töltöttkáposzta ez, hogy őrizgessük másnapig.

Csirke csibész

Budapest, Nagymező utca 37.

Nyitvatartás: hétfő-kedd 7.30-19.00, szerda-péntek 7.30-5.00, szombat 7.30-14.00 és 18.30-5.00

Kék Rózsa

Vannak éttermek, amik nagyon szeretnének valamilyennek látszani, na ezek azok a helyek, amiket érdemes messzire elkerülni. Aki túl nagy erőfeszítést tesz a látszatba, az nem fog a lényeggel törődni, ezt szerintem mindenki tapasztalta már, aki szokott étterembe járni. A Kék Rózsa az egyik első hely volt, amit megismertem, mikor a belvárosba költöztem, és azonnal megszerettem benne, hogy amolyan igazi vendéglő, klasszikus és ismerős a szó legnemesebb értelmében. Nem erőlködik, nem akar mindenáron valami fura, retrógiccset magára ölteni. Házias-magyaros ételek, korrekt vendéglátás, pont azok a sült-rántott finomságok vannak az étlapon, amiket ezekben az éttermekben keresünk. Egytemistaként a rántottsajt igazi lakoma volt ebédre, de innen visszanézve, nem jobbhíján választottam soha, hanem azért, mert tényleg finom volt. A rántottsajt és a köret aránya rendben van, és a tartármártásból sem fogytam ki idő előtt, úgyhogy mondhatjuk tökéletes volt az általuk alkotott háromszög. Van még grillezett camambert, fűszervajjal, rizibizivel, és rántott camambert párolt almával, áfonyával, sült édesburgonya hasábokkal. Szóval, aki sajt rajongó, az itt kiélheti magát, én meg lehet, hogy felidézem a régi időket a hétvégén, és meglepem magam egy rántottsajt-ebéddel.

Kék Rózsa

Budapest, Wesselényi utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-21.00

Fenyőgyöngye

Ebben a Szépvölgyi úti étteremben igazi all star menüsor van, olyan szupersztárokkal, mint a májgombóc leves, a gombapaprikás, vagy épp a vargabéles. Mintha csak a mama konyhája költözött volna a budai oldalra, nem? Rántott sajtot kérhetünk előételnek, de főételnek is, akkor nagyobb az adag. A rántott trappista rizzsel és tartármártással érkezik, úgyhogy rizspártiak előnyben, a rántott camambert-nek pedig rizs és áfonyás őszibarack a kísérője. Szerintem az előételes adaggal is bőven jól lehet lakni, ha kértek levest, vagy előételt is mellé, de az igazán bátrak és nagyétkűek vállalják be nyugodtan a duplaadagot.

Fenyőgyöngye

Budapest, Szépvölgyi út 155.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

A Rántott húsos

Jajj, a régi szép idők, mikor még a Madách téren üzemelt a Rántott húsos… Az ember jártában-keltében csak megállt, és bevágott egy rántotthusit krumplisalátával, és azzal az élet bajai el is voltak intézve. A hely nem tűnt el, csak elköltözött, most a Lajos utcában várják vendégeiket, kibővített étlappal, már leves, főzelék, fasírozott és mindenféle édes finomság is elérhető náluk. A háromszögletű rántottsajthoz kérjük a hely sültkrumpliját, ami isteni, és persze egy kis tartármártást, vagy káposztasalátát, ha a kevésbé klasszikus párosítások felé hajlunk. Itt a panír fogalom, nem csak tessék-lássék, nincs eláztatva, ízre-állagra tökéletes, úgyhogy bármit bátran ajánlok, amit itt bundáztak be. Ha többen jöttök, kérhettek többféle finomságot, és indulhat a kóstolgatás.

A Rántott húsos

Budapest, Lajos utca 93/E

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-21.00