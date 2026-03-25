Így alakulnak a tojásárak húsvét előtt – Van, ahol 110, van, ahol 74 Ft egy darab

Lássuk, mire lehet számítani az árakat illetően, ha így, húsvét előtt elindulnánk tojásbeszerző körútra.

A tojás a húsvéti ünnepi szezon főszereplője, még a sonkát nem kedvelők asztalán is felbukkan valamilyen formában - ha pedig kisgyerek van a háznál, pláne. A tojásfestés, a klasszikus tojásételek és a locsolkodás mind-mind megkövetelik, hogy alaposan betárazzunk belőle a húsvéti előtti bevásárlókörúton.

De hogy alakulnak a tojásárak a 2026-os húsvét környékén?

90-110 Ft közötti átlagárak tojásfronton

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 Ft, míg a mélyalmos tojásé 100-110 Ft között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árakon szerezhetik be az ünnep fontos alapanyagát – írja az Agroinform.hu.

Sok hazai tojás, kevés import, húsvétkor is

A megugró ünnepi kereslet körülbelül háromnegyedét várhatóan idén is képesek lesznek ellátni a hazai tojástermelők, a többi importból érkezhet a boltokba.

A munkabérek és az energiaárak emelkedése mellett a takarmányárak stagnálnak, így az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatunk - mondta el Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője.

Fontos! A jelenlegi 85-100 forint közötti tojásárszint a húsvéti ünnepek előtt szokásos módon 5-10 forinttal feljebb kúszhat!

Jó hír: több helyen is lecsaphatunk akár 74 forintos tojásokra is!

Íme a március végi tojásárak a GVH Árfigyelőjén:

ALDI : 30 db S-es méretű tálcás tojást 74 forintos darabáron vehetünk

: 30 db S-es méretű tálcás tojást darabáron vehetünk Penny : 30 db tálcás kiszerelésű tojás szintén 74 Ft / db (S méret)

: 30 db tálcás kiszerelésű tojás szintén 74 Ft / db (S méret) SPAR : a 10 darabos S-Budget dobozos tojás 74 Ft / db

: a 10 darabos S-Budget dobozos tojás 74 Ft / db Lidl : 10-es, dobozos friss tojás 74 forintos darabáron kapható

: 10-es, dobozos friss tojás 74 forintos darabáron kapható Tesco: friss 10-es dobozos tojás, S-es méret 74 Ft / db

