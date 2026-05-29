Hódít a „10 perces kert” - Így lehet neked is napi pár perc alatt rendezett kerted

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a szép kert alapja a hibátlan pázsit és a folyamatosan karbantartott virágágyás. Egy nagy füves terület azonban rengeteg munkát igényel:
- rendszeres nyírást,
- locsolást,
- szegélyezést
- tápanyag-utánpótlást,
- a kényes szezonális növények pedig szintén sok figyelmet követelnek.
A modern kerttrendek egyre inkább a könnyen fenntartható megoldások felé fordulnak
Hódít az úgynevezett 10 perces kert
Mi is az a 10 perces kert?
10 perces kert: ahol a kevesebb valóban több
A kevés gondozást igénylő 10 perces kert egyik legfontosabb alapelve, hogy csökkentsük a sok munkát igénylő elemek számát. A mulccsal fedett ágyások például nemcsak esztétikusak, hanem segítenek megtartani a talaj nedvességét és visszaszorítani a gyomokat is.
- A kavicsos vagy természetes burkolatok szintén praktikusabbak lehetnek a nagy füves felületeknél.
- Emellett a talajtakaró növények használata is sok időt spórolhat meg, hiszen kevesebb gyom jelenik meg a kertben.
Okos növényválasztással sok munka megspórolható
A könnyen kezelhető 10 perces kert titka nagy részben a megfelelő növények kiválasztásán múlik. A szárazságtűrő évelők nemcsak mutatósak, hanem jóval kevesebb gondozást is igényelnek.
A levendula, a rozmaring, a zsálya, a varjúháj vagy a különféle díszfüvek kevés vízzel is szépen fejlődnek, ritkábban kell metszeni őket, és hosszú ideig rendezett látványt nyújtanak. Ezek a növények jobban alkalmazkodnak a nyári forrósághoz és a szélsőségesebb időjáráshoz is.
Az automatizálás leveszi a terhet a válladról
- Egy egyszerű automata öntözőrendszer rengeteg időt és energiát takaríthat meg.
- A csepegtetőrendszerek vagy időzített locsolók egyenletes vízellátást biztosítanak, miközben nem kell naponta a kert gondozásával foglalkozni.
A jól megtervezett kert így nem folyamatos feladat lesz, hanem valódi kikapcsolódás!