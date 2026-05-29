Életmód

2026.05.29.

Hódít a „10 perces kert” - Így lehet neked is napi pár perc alatt rendezett kerted

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Nem kell minden hétvégét fűnyírással és gyomlálással tölteni ahhoz, hogy rendezett és hangulatos kerted legyen. A tudatos növényválasztás és néhány praktikus megoldás segítségével minimális gondozással is kialakítható egy látványos, könnyen fenntartható, úgynevezett „10 perces kert”.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a szép kert alapja a hibátlan pázsit és a folyamatosan karbantartott virágágyás. Egy nagy füves terület azonban rengeteg munkát igényel:

talajtakaró növények
A talajtakaró növények időt spórólnak, miattuk kevesebb gyom lesz a kertben
  • rendszeres nyírást,
  • locsolást,
  • szegélyezést
  • tápanyag-utánpótlást,
  • a kényes szezonális növények pedig szintén sok figyelmet követelnek.

A modern kerttrendek egyre inkább a könnyen fenntartható megoldások felé fordulnak

Hódít az úgynevezett 10 perces kert

Mi is az a 10 perces kert?

A „10 perces kert” szemlélete nem az elhanyagolt udvarról szól, hanem arról, hogyan lehet kevesebb munkával is rendezett és harmonikus kültéri teret kialakítani.

10 perces kert: ahol a kevesebb valóban több

A kevés gondozást igénylő 10 perces kert egyik legfontosabb alapelve, hogy csökkentsük a sok munkát igénylő elemek számát. A mulccsal fedett ágyások például nemcsak esztétikusak, hanem segítenek megtartani a talaj nedvességét és visszaszorítani a gyomokat is.

  • A kavicsos vagy természetes burkolatok szintén praktikusabbak lehetnek a nagy füves felületeknél.
  • Emellett a talajtakaró növények használata is sok időt spórolhat meg, hiszen kevesebb gyom jelenik meg a kertben.

Okos növényválasztással sok munka megspórolható

A könnyen kezelhető 10 perces kert titka nagy részben a megfelelő növények kiválasztásán múlik. A szárazságtűrő évelők nemcsak mutatósak, hanem jóval kevesebb gondozást is igényelnek.

varjúháj pillangóval
A csodás varjúháj is beéri kevés vízzel

A levendula, a rozmaring, a zsálya, a varjúháj vagy a különféle díszfüvek kevés vízzel is szépen fejlődnek, ritkábban kell metszeni őket, és hosszú ideig rendezett látványt nyújtanak. Ezek a növények jobban alkalmazkodnak a nyári forrósághoz és a szélsőségesebb időjáráshoz is.

Az automatizálás leveszi a terhet a válladról

  • Egy egyszerű automata öntözőrendszer rengeteg időt és energiát takaríthat meg.
  • A csepegtetőrendszerek vagy időzített locsolók egyenletes vízellátást biztosítanak, miközben nem kell naponta a kert gondozásával foglalkozni.

A jól megtervezett kert így nem folyamatos feladat lesz, hanem valódi kikapcsolódás!

Forrásunk volt.

