5 hely országszerte, ahol mindig hibátlanul finom a tiramisu

A tiramisuban az a jó, hogy a maga egyszerűségében igazi komfortdesszert, de van egy elegáns, egészen dekadens oldala is, sőt, jellegéből adódóan nagyon sokféle arcát meg tudja mutatni. Biztos mindenkinek van a baráti társaságában, családi körében olyan, aki a világ legjobb tiramisuját készíti, de ha valaki esetleg nem ismer ilyen szuperhőst, vagy épp nincs érkezése Olaszországba utazni, annak mutatunk öt tuti tiramisulelőhelyet.

Dolcissima

Ahogy azt már korábban voltam szíves említeni, a Dolcissimába úgy megyünk, hogy eltöltünk egy parádés délelőttöt, esetleg kora délutánt a Lukácsban, aztán ahelyett, hogy rögvest célba vennénk a villamos megállóját, betérünk a Dolcissimába. Egy jó kávé, egy finom sütemény, a nap tökéletes tetőzése, és akkor utána lehet hazamenni.

A tiramisu rajongóit is bátran küldöm ide, a klasszikus, Olaszországot idéző változat úgy olvad a szájban, ahogy mi olvadunk el egy ilyen kényeztető nap után.

Amennyiben egyéb csemegékre is elcsábulna valaki, nem vállalom a felelősséget, de nagy baj nem lehet belőle.

A Dolcissima édességei, kávéval

Budapest, Frankel Leó utca 21.

Nyitvatartás:hétfő – péntek 9.00 – 19.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

Hachi

Gyors és finom ebéd, egy finom koktéllal kísért vacsora, a Hachi mindenre készen áll, nem véletlenül lett egy szemvillanás alatt a kedvencünk a belvárosban. Szerintem egy jó desszert és egy finom ital csodálatos, elegáns, dekadens párosítás, és ha desszertről van szó, a Hachiban nem viccelnek.

Az örök klasszikus tiramisu az ő tányérjukon napjaink legnagyobb trendjével, a matchával találkozik, és olyan tökéletes párost alkotnak, hogy még a legnagyobb matcha-szkeptikusokat is meggyőzik.

Aki valami újra és izgalmasra vágyik, ismerős köntösbe bújtatva, az sietve foglaljon asztalt, és kóstolja meg ezt a frenetikus tiramisut.

Hachi: Castella, Matcha Tiramisu, Choko Keki

Budapest, Október 6. utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 11.30-16.00, 17.00-23.00, csütörtök-péntek 11.30-16.00, 17.00-0.00, szombat 11.30-0.00, vasárnap 11.30-23.00

Giulia

Nemrég volt, hogy a Giulia megnyitotta kapuit, azóta pedig szép csendben belopta magát a szívünkbe. Klasszikus, laza és elegáns, mint maga az olasz életérzés. Érdemes barátokkal érkezni, és minél több finomságot megkóstolni, de azt hiszem, tiramisut jobb, ha mindenki magának rendel, mert ez a desszert annyira finom, hogy meglepne, ha bárki osztozni akarna rajta.

Sambucával és isteni, roppanós amarettivel készül, még a gondolatára is libabőrös lettem, nem lehet vele hibázni.

A Giulia tiramisuja

Budapest, Retek utca 12.

Nyitvatartás: kedd-szerda 17.00-0.00, csütörtök 12.00-0.00, péntek-szombat 12.00-2.00, vasárnap 12.00-22.00

Piazza del Grano

A pécsi Piazza del Granoban a carbonara guancialéval készül, a bruscetta olyan, akár egy harapás a nyárból, az étlap pizzaszekciója pedig nem kilométer hosszú, de ami rajta van, az finom, és nagyon jó alapanyagokból készül.

A tiramisu pedig, hát az dús, krémes, jóízű. és egy falatjával elmossa a világ minden búját-baját.

Akár terápiás jelleggel, akár csak azért, mert épp jólesne, akár egy finom ebéd zárásaként választjuk, mindig hibátlanul működik.

A Piazza del Grano tiramisuja

Pécs, Búza tér 2.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-22.00, péntek-szombat 10.00-23.00

Mamma Mia

Egerben, a Minaret tövében van egy kis olasz étterem, ami egy szempillantás alatt lett a helyiek kedvence. Javaslom, ha valaki kifáradt abban, hogy megmászta a mecset tejébe vezető összes lépcsőt oda és vissza, térjen be ide, és nyerje vissza az elpirított energiákat. Mondanám azt is, hogy desszert csak annak jár, aki előtte evett rendesen, de elég nagyok vagyunk már ahhoz, hogy abból se legyen gond, ha valaki rögtön az édességgel kezdi a sort. Az olasz desszertek nagy klasszikusai találhatóak az étlapon, többek között a tiramisu is.

Mindenféle flanc, variálás nélkül, klasszikus, üzembiztos és nagyon finom, megvan benne minden, amiért a tiramisut szeretni lehet.

Aztán, ha mindenki visszanyerte az erejét, ki lehet sétálni a Szépasszonyvölgybe, egy jó pohár borra vagy néhány finom falatra.

A Mamma Mia tiramisuja

Eger, Mecset utca 7.

Nyitvatartás: kedd-szombat 11.00-21.30, vasárnap 11.00-21.00



