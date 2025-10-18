6 teázó, amit jó szívvel ajánlunk: ide menj, és tested-lelked átmelegszik

A teázásnak varázsa van. Egy csésze feketetea a legfinomabb porcelánból, aromás, gőzölgő gyümölcstea egy öblös bögréből, mama mézes teája, amit nagy náthák idején belénk diktált… Ha te is vágysz egy kis melegségre az egyre hűvösebb őszi délutánokon, akkor ezt a cikket neked írtuk. Mutatunk hat helyet, ahol kiélvezheted a teázás varázsát egyedül egy jó könyvvel, vagy társasággal, esetleg egy randin.

Café Zsivágó

A Café Zsivágó azért is a szívem csücske, mert valahányszor ellátogatok hozzájuk, megszűnik a külvilág.

Egyrészt, nemcsak nevében, látványában is felidézi a klasszikus orosz regények világát, másrészt, és ez az igazán nagy érdem, mindezt mesterkéltség, pózolás nélkül teszi. Nem hangulatoskodik. Hangulatos.

A teáikat, nekem a gyömbéres-narancsos a kedvencem, szép porcelánkancsókban szolgálják fel, hozzá illő csészével, választhatunk mellé süteményt vagy pirogot, és ha mindez megvan, már nincs más dolgunk, mint élvezni az utcáról bekúszó őszi fényeket. Ideális hely egyedül, barátokkal, randevúra, akkor is, ha egy könyv a társaságod, akkor is, ha van, aki elkísérjen.

Café Zsivágó via

Café Zsivágó

Budapest, Paulay Ede utca 55.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-0.00, szombat-vasárnap 12.00-00.00

Vörös Oroszlán Teaház

Ez a belvárosi teázó Szepes Mária legendás könyvéről kapta a nevét, már ezért külön elismerést érdemelnek, ahogy azért is, hogy a nyitás óta magas színvonalú vendéglátást nyújtanak, sosem okoznak csalódást. A különböző szeparékban el lehet bújni és beszélgetni, a meleg fényektől, az otthonos beltértől pedig egyből kisimulnak az ember idegei. Aztán pedig megérkezik a tea…

Fekete, zöld és rooibos teák, gyümölcsteák, gyógyteák és tejes teák is vannak az itallapon, de ha valaki esetleg elbizonytalanodna, érdemes kérdezni, a Vörös Oroszlán munkatársai szívesen segítenek.

Aki pedig haza is vinné magával az élményt, annak jó hírünk van: itt teákat és teázáshoz szükséges kellékeket is be lehet szerezni.

Vörös Oroszlán Teaház via

Vörös Oroszlán Teaház

Budapest, Jókai tér 8.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-21.00

Mandala Teaház

Ez a győri teázó a meleg színeivel, eklektikus, de valahogy mégis egységes látványával és persze isteni teáival tökéletes választás, ha valaki egy kis szünetre vágyik. A Mandala ráadásul nemcsak teázó, de közösségi tér is, piaccal, ruhavásárral, mindenféle programokkal, egyszóval, ide mindig érdemes visszatérni.

Az alapteák mellett olyan izgalmas gyümölcstea-keverékek is vannak itt, mint az alma-ananász-papaya-áfonya-körte-banán kombinációjú Aztékok Aranya, vagy a szemnek is varázslatos kínai teavirág.

Ha a finom teátok mellé még egy szelet isteni sütit is kértek, akkor lesz igazán teljes az élmény.

Mandala Teaház via

Mandala Teaház

Győr, Sarkantyú köz 7.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-20.00, péntek-szombat 10.00-22.00, vasárnap 14.00-20.00

Kis Sziget Kávézó

Ebben a kis egri kávézóban olyan a hangulat, mintha megérkeznél Stars Hollowba, csak a pultban nem Luke morgolódik. Ameddig még szép őszi idő van, érdemes egy pléddel kiülni a teraszra, nézni a színes leveleket, élvezni a napsütést, és kérni egy bögre forró teát.

Az aszalt gyümölcsös tea vagy a mentás gyömbér egyaránt tökéletes választás ehhez a csendes ücsörgéshez, de készítenek fantasztikus chai latte-t is, aminek telt, fűszeres ízei azonnal elvarázsolnak.

Szendvics és süti is kapható náluk, ha megkívánnátok még ezt-azt a tea mellé, hétvégén ráadásul élőzene kíséri a délelőttöket. Tökéletes vasárnapi program a húsleves és a délutáni szieszta előtt, ne hagyjátok ki!

Kis Sziget Kávézó Kis Sziget Kávézó

Kis Sziget Kávézó

Eger, Kertész utca 42.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-18.00

Flying Bird Tea House

Kifinomult, rutinos teázók és kezdők egyaránt bátran járuljanak a Flying Bird munkatársaihoz, mert akár bejáratott tearutinhoz keres valaki alapanyagot és eszközöket, akár ismerkedik a teaszertartások művészetével, itt mindenre van válasz.

Itt vannak kínai zöldteák, japán teák, markáns jázmin tea, és az aktuális szupersztár, a matcha is megtalálható a kínálatukban.

Lehet kóstolni is, nem szólva arról, hogy kezdő, haladó és gyakorlott teázóknak is állítanak össze csomagokat. Helyben megkóstoljátok a finomságokat, megnézitek, hogy kell profin elkészíteni, aztán hazaviszitek a tudást, no meg a teát, és indulhat a szertartás otthon is. A távol-keleti teázás külön világ, egészen más univerzum, mint a britek ötórai teája, spirituális jelentősége van, érdemes elmélyedni benne.

Flying Bird Tea House via

Flying Bird Tea House

Budapest, Frankel Leó út 6.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 16.00-20.00

Múzsa

Valahányszor kosztümös angol filmet láttam, vagy csak megnéztem egy Csengetett, Mylord? – epizódot, elfogott a vágy, hogy bevezessem az életembe az ötórai teázás hagyományát. Van benne valami lenyűgöző és elegáns, ahogy a finom porcelánnal megterítenek, felszolgálják a szendvicset és a süteményt, és cseverészve (pletykálkodva), tervezgetve (ármánykodva) teázgatnak. A Múzsában épp ezt a hangulatot idézik meg a Herendi teadélutánok alkalmával.

Hétvégente, délután háromtól este hatig a legszebb Herendi porcelánnal tálalnak, több mint húszféle tea közül lehet választani, ami pedig az uzsonnát illeti, van scone, vannak édes teasütemények és klasszikus szendvicsek, amik tökéletesen passzolnak egy ilyen elegáns délután hangulatához.

Igazi anya-lánya program vagy barátnős kikapcsolódás, amit egyszer ki kell próbálni.

Múzsa via

Múzsa

Budapest, Széchenyi István tér 5-6.

Nyitvatartás: kedd-szombat 11.00-1.00, vasárnap-hétfő 11.00-0.00



