A szív egészségét apró, hétköznapi döntések is befolyásolják, és a megoldás ott lapul a konyhánkban.

Egy új, több mint tíz évig tartó vizsgálat arra világított rá, hogy azok az emberek, akik rendszeresen olyan növényi eredetű ételeket fogyasztanak, melyek sok polifenolt tartalmaznak — például bogyós gyümölcsöket, dióféléket, teljes kiőrlésű gabonákat, valamint olívaolajat, teát vagy kávét —, hosszú távon kedvezőbb szív- és érrendszeri eredményeket produkálnak.

Egyszerű szokások, amelyek hosszú távon védik a szíved

A kutatók nem elégedtek meg azzal, hogy a résztvevők egyszerűen felsorolják, mit ettek. Azt is vizsgálták, hogyan dolgozza fel a szervezet ezeket a növényi eredetű anyagokat. Ehhez vizeletmintákat elemeztek, amelyek pontosabban megmutatták, mennyi polifenol jutott be és hasznosult a testben. Azoknál, akiknél magasabb volt ezeknek a vegyületeknek a jelenléte, kedvezőbb vérnyomás- és koleszterinértékeket mértek, valamint alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázatot állapítottak meg.

A kutatás keretében egy új pontozási rendszert is kidolgoztak — ez figyelembe veszi, hogy a diéta ne egy-egy különleges ételről, hanem az egész étrendről szóljon.

Ennél a mutatónál azok teljesítettek a legjobban, akik folyamatosan és tudatosan iktatták be étrendjükbe a polifenolokban gazdag alapanyagokat.

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a szív- és érrendszer védelméhez nincs szükség különleges vagy nehezen beszerezhető alapanyagokra. A vizsgálatok szerint azok az élelmiszerek, amelyek természetes módon gazdagok polifenolokban — például a diófélék, a bogyós gyümölcsök, a tea, a kávé, a teljes kiőrlésű gabonák és az olívaolaj — már önmagukban képesek mérhetően javítani bizonyos élettani mutatókat. Tudományosan ezek az összetevők olyan antioxidáns és gyulladáscsökkentő folyamatokat támogatnak, amelyek hosszú távon kedvezően hatnak az erek állapotára.

A mindennapokban ez nem bonyolult: már az is érezhető különbséget jelenthet, ha következetesen apró módosításokat vezetünk be — például gyakrabban választjuk a teljes kiőrlésű kenyérféléket, a magvakat és a gyümölcsöket a cukros nassolnivalók helyett, vagy esténként inkább gyógy- vagy gyümölcsteát fogyasztunk.

