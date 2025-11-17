Család

2025.11.17.

Szomorú, ami kiderült a szilikon sütőformákról, de van egy csavar

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A kutatók szilikon sütőformákat teszteltek, és megállapították, hogy veszélyes vegyületek juthatnak belőlük az élelmiszerekbe és a beltéri levegőbe. A jó hír? Van egy egyszerű megoldás.

A szilikon konyhai kiegészítők már régóta fontos szereplői az otthoni sütésnek-főzésnek, hiszen tapadásmentesek és hőállóak, ráadásul nemcsak használni könnyű őket, hanem tisztán tartani is. Most azonban egy fontos dolog derült ki arról, milyen következményei lehetnek, ha a szilikon sütőformákat használunk sütéshez. A Journal of Hazardous Materials folyóiratban megjelent új tanulmány eredményei alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a tapadásmentes tulajdonságuk miatt a sütőben használva nemkívánatos vegyi anyagok oldódhatnak ki a szilikon sütőformákból az ételekbe.

Piros színű szilikon sütőformában muffinok
Egészségre veszélyes anyagok oldódhatnak ki a szilikon sütőformákból

Októberben kanadai kutatók publikáltak egy tanulmányt, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy a szilikon sütőedények sütés közben kibocsátanak-e bizonyos vegyi anyagokat, az úgynevezett ciklikus sziloxánokat, és hogy ezek a vegyi anyagok végül bekerülnek-e az ételeinkbe.

A kutatócsoport 25, a kanadai piacon széles körben kapható szilikon sütőedényt vásárolt meg a vizsgálathoz: ezek között voltak muffin- és a fánkformák, kenyérsütő formák és sütőlapok.

Ezután a termékeket homok és olaj keverékével töltötték meg, amelynek célja a magas zsírtartalmú ételek utánzása volt, majd 177 °C-on egy órán át sütötték őket. A sütés során a csapat levegőmintákat gyűjtött a sütő felett, hogy megmérje a főzés során a helyiségbe kibocsátott szennyező anyagokat. Miután elkészültek a ’sütemények’, ezeket is megvizsgálták.

Az eredmények azt mutatták, hogy a szilikon sütőformák ciklikus sziloxánokat bocsáthatnak ki, amelyek gyakran megtalálhatók a kozmetikumoktól a sütőformákig számos termékben, és amelyek a gyártás során alakulnak ki, majd a sütés során jutnak az ételekbe és a beltéri levegőbe.

A kutatócsoport szerint 25 különböző típusú sziloxán vegyszert azonosítottak a sütőedényekben. Ezeknek a sziloxánoknak a teljes mennyisége azonban nagy eltéréseket mutatott, 680 és 4300 mikrogramm között ingadozott grammonkénti szilikonmennyiségben kifejezve.

Azt is megállapították, hogy azok a termékek, amelyek nagyobb felületen érintkeznek az élelmiszerekkel (például többadagos muffin- vagy fánkformák), több sziloxánt bocsátanak ki.

A vegyi anyagok nem csak az élelmiszerekbe kerültek át

A kutatók megállapították, hogy a sütés során a környező levegőben a sziloxánok teljes koncentrációja óránként átlagosan körülbelül 646 mikrogramm/köbméter volt, de a sütés befejezése után gyorsan csökkent.

A tanulmányukból az is kitűnt, hogy „a gyermekek testsúlyuk arányában nagyobb mértékben vannak kitéve ezeknek az anyagoknak”.

Van megoldás!

A tanulmányban szerencsére megoldást is kínáltak a problémára. A szerzők felfedezték, hogy a sziloxánszint jelentősen csökken, ha a sütőformákat újra és újra felhasználják.

Megfigyelték, hogy a kémiai anyagok kibocsátása már három sütési ciklus után körülbelül 95%-kal csökkent, és minden egyes használat után tovább csökkent.

A kutatócsapat hangsúlyozta, hogy nem értékelték ezeknek a vegyi anyagoknak az egészségügyi kockázatait, mivel nagyon korlátozott tudományos adatok állnak rendelkezésre hatásukról.

Azonban a Journal of Applied Toxicology folyóiratban 2024-ben megjelent áttekintés szerint a sziloxánok, különösen a D4, D5 és D6, jelentős endokrin zavarokat, reprodukciós toxicitást és májtoxicitást okozhatnak.

Ha aggódsz a vegyi anyagok miatt, a legújabb tanulmány eredményei alapján az új sütőlapok és -formák elősütése vagy többszöri használata, valamint a konyha megfelelő szellőzése kulcsfontosságú az egészséged megóvása szempontjából.

Így már csak arra kell koncentrálnod, hogy milyen muffinreceptet használsz.

Forrásunk volt.

