A fesztivál megújult programstruktúrával, kreatív megoldásokkal és 0-24 órás élménykínálattal készül. Több helyszín költözik, miközben a fesztiválváros új „negyedei” a Sziget műfaji és kulturális sokszínűségét élénkítik. Kádár Tamás főszervező hangsúlyozta, hogy a Sziget alapértékeit megtartva, a változó igényekhez igazodva lépnek előre, hogy a látogatók számára felejthetetlen élményeket nyújtsanak.

Sziget Fesztivál 2025: a sör ára marad a tavalyi

Az idei Szigettel egy új fejezet nyílik a fesztivál életében, melynek középpontjában továbbra is a különleges atmoszféra, a sokszínű programkínálat és a felejthetetlen élmények állna Az idei évben azonban megannyi újítással is előrukkolunk – mondta el Kádár Tamás főszervező a Sziget sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta, az újítások sora – az eddig jól működő elemeket megtartva - a programstruktúrában, a vizuális megjelenésben és a szolgáltatásokban is megmutatkozik majd a 2025-ös Szigeten. Kádár elmondta, hogy a kultúrafogyasztási szokások változása és a fesztiválélmények iránti elvárások növekedésefolyamatos kihívást jelentenek egy fesztiválnak, „hogy erősítsük a helyünket a nemzetközi élmezőnyben, idén úgy döntöttünk, hogy egy többéves stratégia mentén egy nagyot lépünk előre. Kádár kiemelte, hogy olyan fejlesztéseket, újításokat, frissítéseket terveznek, melyben a Sziget alapvető értékeit – így a sokszínű zenei kínálatot és a változatos kulturális programokat – megtartva, azokat még erősítve, egyrészt nagy hangsúlyt fektetnek a kreatív megoldásokra, másrészt az újragondolt programstruktúrával igyekeznek a fesztiválozóknak szinte a nap 24 órájában élményeket nyújtani.

A Sziget hajtómotorja ugyanaz, mint a kezdetekkor, de míg a korai időkben azzal az „előnnyel” váltunk egyedivé, hogy nem ismertük a nemzetközi trendeket, most úgy erősítjük a Sziget identitását, hogy látjuk, milyen környezetben kell az erősségeinket hangsúlyoznunk - mondta Kádár.

Fenntarthatóság továbbra is kiemelt szempont

„Fenntarthatósági törekvéseink terén továbbra is a környezetre gyakorolt negatív hatásunk minimalizálása, valamint a fokozódó környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodás áll a fókuszban” – emelte ki Kádár, hozzátéve, hogy a Sziget a nemzetközi téren a Green Deal Circular Festivals tudásmegosztás részese, a Greener Future fenntarthatósági auditján megszerzett minősítése pedig egy jól menedzselhető, környezettudatos rendezvényt jelöl, amely túlmutat az elvárásokon és pozitív változást hoz. Kádár elmondta, hogy az egyik kiemelt problémát a fesztivál után hátrahagyott sátrak tömege jelenti, melyek eldobálása jelentősen erőforráspazarló.

Tavaly pozitív ösztönzők beépítésével igyekeztünk a látogatókat arra ösztökélni, hogy a behozott sátrukat vigyék is el. A hátrahagyott, vagy kijelölt pontokon leadott sátrak egy része jótékony célokat szolgál, a sérült, szakadt darabokból pedig upcycled merch termékek készülnek. Azért, hogy hatékonyan minimalizáljuk a szemétként végző sátrak számát, egy depozit-rendszert dolgoztunk ki “ne-hagyj-hátra-sátrat” Kauciós Jegy néven, mely keretében a látogató, aki sátorral érkezik a fesztiválra, kiváltja a kauciós jegyet, amit akkor kap vissza, ha a sátrával együtt távozik a fesztiválról.

Kádár elmondta továbbá azt is, hogy idén újabb szintet lépnek a robbanómotoros járművek csökkentése érdekében.

Vendéglátás - nem emelik a sör árát

Az idei Sziget a vendéglátás terén is igyekszik új szintre emeli az élményt. Elöljáróban Kádár kiemelte, hogy idén nem emelkednek a sörárak.

Eljött az ideje, hogy határozottan kijelentsük, hogy a Sziget nem egy drága fesztivál. Ennek bizonyítéka, hogy amellett, hogy az infláció ellenére nem emelkedtek a jegyárak, a Dreherrel közösen sikerült azt is elérnünk, hogy a sörárak se emelkedjenek.

Az ételkínálat továbbra is a fesztivál különböző, jól elérhető vendéglátós blokkjainál – azaz food-courtokban – várja a látogatókat, így mindenki számára könnyedén megtalálható a személyes ízlésének megfelelő választék. A kínálatban egyaránt helyet kapnak a hagyományos, magyaros ízek és a nemzetközi konyha remekei.

„Idén kiemelt figyelmet fordítunk az ételérzékenységgel élő és növényi alapú étrendet követők igényeire, így a fesztivál területén minden eddiginél több vegetáriánus, vegán és mentes opcióval találkozhatnak a látogatók” – emelte ki a főszervező.

Ezen felül lesz dedikált stand, mely kizárólag olyan kínálattal várja a vendégeket, amely az egyéni érzékenységeket is figyelembe veszi, ezzel biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes ételt. Az idei szezonban is megjelennek majd prémium kategóriás vendéglátó egységek, elsősorban a VIP területeken, azonban érdemes hangsúlyozni, hogy ezek megjelenése nem feltétlenül utal a Sziget általános árazási politikájára. Továbbra is elérhető lesz a Budget-Friendly opció. Az ételt kínáló egységeknek legalább egy pénztárcabarát fogást kell kínálniuk.

Vendéglátás terén is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos, kisebb karbonlábnyomú megoldásokra – mondta Kádár.

A szerződött partnerek számára egyértelmű feltétel, hogy a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékek használhatók - ezek a fesztivál után komposztálásra, majd mezőgazdasági hasznosításra kerülnek. Emellett előnyt jelent, ha a vendéglátó egységek energiatakarékos technológiákat alkalmaznak, standjaikat környezetbarát anyagokból alakítják ki, és az alapanyag-beszerzésnél a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt.

Idén is folytatódik a Szigeten a Diageo tudatos és felelős alkoholfogyasztást népszerűsítő DRINKiQ kampánya, amely mértékletességet ösztönző üzenetekkel, hasznos tippekkel és alkohollal kapcsolatos információkkal segíti a bulizókat, hogy felejthetetlen élményben legyen részük.

A fesztiválozók ismét felfrissülhetnek a koncertek között az ingyenes DRINKiQ ivóvízpontokon és a DRINKiQ Oasis-ban, ahol idén egyéb újratöltődést támogató meglepetésekkel is várják majd őket a szervezők. A gyűjthető DRINKiQ repoharakon a mértékletességre bíztató üzenetek mellett QR kód is található, amely a kampány weboldalára vezet. A látogatók itt további információt találnak az alkoholról, annak testre és lélekre gyakorolt ​​hatásairól, valamint egy kvízzel az alkohollal kapcsolatos tudásukat is felmérhetik.