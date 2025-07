Még a koleszterint is csökkenti: 6 érv a rendszeres szederfogyasztás mellett

Közeleg a szeder idénye – addig is ismerjük meg, miért ajánlott minél gyakrabban fogyasztani ezt a gyümölcsöt!

A feketeszeder nemcsak ínycsiklandó nyári csemege, hanem igazi tápanyagbomba is. Bár az áfonya és az eper egészségügyi előnyeiről sokan hallottunk már, a feketeszeder gyakran háttérbe szorul – pedig épp olyan értékes, ha nem értékesebb. De nézzük is meg, miért érdemes gyakrabban fogyasztanunk ezt a sötétlila bogyós gyümölcsöt.

Mennyi az elég?

Bár a feketeszeder rendkívül egészséges, a magas rosttartalom miatt túlzott fogyasztása puffadást okozhat, különösen érzékeny gyomrúak számára.

Egy kis maréknyi mennyiség általában bőven elég. És még egy érdekesség: a sötét színanyag miatt – hasonlóan a céklához – a vizelet színe is megváltozhat, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk. Ez teljesen ártalmatlan, de érdemes tudni róla.

Hogyan illesszük be az étrendbe?

Ha szívesen vinnénk be több feketeszedret a mindennapjainkba, fogyaszthatjuk frissen joghurthoz keverve, smoothie-ként, zabkásába szórva vagy akár fagyasztva, desszertként is. A lényeg, hogy minél változatosabban és rendszeresen építsük be étrendünkbe.

