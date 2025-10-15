Szigorít a kormány: Hamarosan teljesen új tészták kerülnek a boltok polcaira

Egy új tervezet alapján gyökeresen megváltozhatnak a tésztákra vonatkozó előírások.

Az Agrárminisztérium egy új rendelettervezet alapján jelentősen szigorítaná a tésztákra vonatkozó előírásokat a Magyar Élelmiszerkönyv módosításával – számolt be róla a Pénzcentrum. A Nagy István agrárminiszter által jegyzett módosítás kimondott célja, hogy a vásárlók könnyebben el tudjanak igazodni a különböző tésztafajták között, ezzel egyidejűleg pedig a gyártókat is rákényszerítenék a jobb minőségű termékek előállítására.

Egy új szabályozás átírná, mi lehet „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészta

A tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés. Csak azok a termékek viselhetik ezt a megjelölést, amelyek valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból.

Ez a változtatás a fogyasztók megtévesztésének elkerülését, illetve a prémium termékek megkülönböztethetőségét szolgálja.

A rendelet nyomán változás jönne a „teljes kiőrlésű száraztészta” kategóriájában is, ugyanis az elnevezést csak azok a tészták viselhetnék, amelyek teljes egészében teljes kiőrlésű lisztből készültek.

További újdonság lenne, hogy megszűnne az „egyéb száraztészta” kategória, és helyette megjelenne az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta”.

Ez pontosabb megjelölése lenne az ide tartozó termékeknek, így többek között a spenóttal, paradicsommal, fűszerekkel vagy lencsével készült tészták.

A minőségbeli követelmények terén szintén változásra lehet számítani, így kikerülne ezek közül a száraztészták savfoka – amely a gyártás során nehezen befolyásolható –, ellenben a tojástartalom tekintetében szigorodnának az előírások.

Ha a szabályok életbe lépnek, a gyártóknak 18 hónapjuk lesz majd az átállásra.

Forrásunk volt.