2025.09.26.

Óriás akcióval robbantják be a sütőtökszezont a boltok – Megnéztük, mennyibe kerül az ősz slágerzöldsége

Nosalty

Itt a sütőtökszezon, ezért körbenéztünk, a legnagyobb áruházláncokban mennyiért árulják az ősz slágerzöldségét. Jó hír, hogy több helyen is szinte féláron juthatunk hozzá.

Elérkezett az ősz, ami sokak nagy örömére egyet jelent a sütőtökszezonnal. Ha nemcsak pumpkin spice latte formájában élveznéd a sütőtök ízét, akkor mutatjuk, milyen áron adják a legnagyobb szupermarketek az ősz slágerzöldségét.

ALDI

A legkedvezőbb áron az ALDI-ban szerezheted be a héten a sütőtököt:

499 Ft helyett 269 Ft/kg áron kapható náluk.

Akciós-Újság

Auchan

A legnagyobb kedvezményt az Auchan adja, náluk október 1-ig 50%-kal olcsóbban, 599 Ft helyett 299 Ft-ért tied lehet a magyar termesztésű kanadai sütőtök kilója.

Akciós-Újság

LIDL

Készítsd a LIDL Plus applikációd, mert szeptember 29. és október 1. között ezzel 25%-kal alacsonyabb áron, 399 Ft helyett 299 Ft-ért vásárolhatsz sütőtököt a LIDL-ben.                

LIDL

Tesco

A Tesco üzleteiben 449 Ft/kg-os áron szerezheted be a sütőtököt.

Tesco

PENNY

A PENNY-nél október 2-től október 5-ig a sütőtök ára 399 Ft/kg helyett 259 Ft/kg lesz.

PENNY

A magját se dobd ki!

A sütőtök magjából könnyedén ízletes csemegét varázsolhatsz: miután kivájtad a tökből a magokat, lobogó vízben 7-8 percig főzd. Ezután csomagold alufóliába vagy sütőpapírba, sózd, tegyél mellé egy kakukkfű- vagy kisebb rozmaringágacskát. Ha felnőtteknek készül, akkor chilipelyhet is szórhatsz rá.

Csomagold be, és tedd a tökdarabok mellé a sütőbe. Nagyjából 20 percig süsd bebugyolálva, hogy a magok átvegyék a fűszerek ízét, azután csomagold ki, és terítsd el egy tepsin, hogy ropogósra piruljanak. 

