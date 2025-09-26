Óriás akcióval robbantják be a sütőtökszezont a boltok – Megnéztük, mennyibe kerül az ősz slágerzöldsége

Elérkezett az ősz, ami sokak nagy örömére egyet jelent a sütőtökszezonnal. Ha nemcsak pumpkin spice latte formájában élveznéd a sütőtök ízét, akkor mutatjuk, milyen áron adják a legnagyobb szupermarketek az ősz slágerzöldségét.
ALDI
A legkedvezőbb áron az ALDI-ban szerezheted be a héten a sütőtököt:
499 Ft helyett 269 Ft/kg áron kapható náluk.
Auchan
A legnagyobb kedvezményt az Auchan adja, náluk október 1-ig 50%-kal olcsóbban, 599 Ft helyett 299 Ft-ért tied lehet a magyar termesztésű kanadai sütőtök kilója.
LIDL
Készítsd a LIDL Plus applikációd, mert szeptember 29. és október 1. között ezzel 25%-kal alacsonyabb áron, 399 Ft helyett 299 Ft-ért vásárolhatsz sütőtököt a LIDL-ben.
Tesco
A Tesco üzleteiben 449 Ft/kg-os áron szerezheted be a sütőtököt.
PENNY
A PENNY-nél október 2-től október 5-ig a sütőtök ára 399 Ft/kg helyett 259 Ft/kg lesz.
A magját se dobd ki!
Csomagold be, és tedd a tökdarabok mellé a sütőbe. Nagyjából 20 percig süsd bebugyolálva, hogy a magok átvegyék a fűszerek ízét, azután csomagold ki, és terítsd el egy tepsin, hogy ropogósra piruljanak.
