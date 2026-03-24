Kortárs magyar parasztkonyha szatmári gyökerekkel – Hiánypótló gasztronómiai kötettel rukkolt elő a magyar étterem

Pár napja megérkeztek a nyomdából a 'Salt - kortárs magyar parasztkonyha szatmári gyökerekkel' című kötetek. A gyönyörű és hiánypótló gasztronómiai könyvet megvehetjük a SALT Étteremben személyesen, de online is megrendelhetjük.

Ezzel egy újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Salt története. Egy szűkkörű esemény keretében a sajtó képviselőinek és a legelső, decemberi előrendelőknek mutatták be a könyvet, az alkotó csapattal közösen.

SALT

A könyv mögött a teljes Salt csapat és az alkotók több mint három éves munkája, rengeteg kutatás, fotózás és gondos tervezés áll.

Jóval több, mint egy receptkönyv

A nagy érdeklődésre való tekintettel fontosnak tartják kiemelni, hogy ez a kiadvány nem csupán receptek gyűjteménye: egy sokrétű kortárs gasztronómiai kötet, fotóalbum, magyar gasztrotörténelem, és bíznak benne hogy referenciakötet is lesz egyben a jövő generációjának.

A könyv alkotóinak - Tóth Szilárd és Boldizsár Máté mellett - Salát Zalán Péternek, a könyv tervezőjének, valamint az általa bevont Biró Dávid képzőművésznek és Visnyai Zoltán tervező grafikusnak a célja az volt, hogy az étteremben szerzett tapasztalataik valamint a szatmári kutatásaik alapján bemutassák a Salt ars poeticáját, a magyar paraszti konyhát valamint legkedvesebb receptjeinket.

Néma Júlia kerámiái merített papírokon jelennek meg a kötetben, ezzel ölelik körbe a tartalmat, amit Mautner Zsófia és Katkó Krisztina szövegei kísérnek végig, Szilágyi Róza Tekla esszéivel, Saly Noémi magyar konyhatörténeti írásaival és Dragomán György előszavával együtt.

SALT

Mi várható még?

Bár az első bemutatón már túlvannak, a nagy érdeklődés miatt terveznek további, bemutatókat és beszélgetéseket is, ahol közelebbről is megismertetik a könyv születésének hátterét. Ezekről hamarosan tájékoztatnak mindenkit!

Vásárlási információk:

- A könyv magyar és angol nyelven is elérhető.

- Megvásárolható személyesen az étteremben, vagy megrendelhető a Salt honlapján.

- A rendelésnél választhattok helyszíni átvételt vagy házhozszállítást (belföldre és külföldre egyaránt).