Talán még sosem használtad az alapanyagot, ami csodákat művel a sajtos tésztával

Egy hosszú nap után nincs is jobb, mind gyorsan főzni egy fazék tésztát, és nyakon öntetni meleg sajttal. Ha pedig extrább ízekre vágysz, tovább is spilázhatod a sajtos tészta alaprecepjét: a tej és a vaj elengedhetetlen, de van egy szokatlan alapanyag, amit talán még nem is használtál, pedig számos ételt feldobhatsz vele, így a sajtos tésztádnak is új csavart adhatsz vele. Ez nem más, mint az ázsiai konyha kedvelt alapanyaga, a misopaszta. Ez az umami-bomba csodákat művel az egyszerű sajtos tésztával!
Hogyan adhatsz misót a sajtos tésztához?
Ha eddig nem használtad, érdemes beszerezned a misopasztát, hogy mindig legyen belőle a konyhaszekrényben, mert rendkívül sokoldalúan felhasználható. Hozzáadhatod levesekhez, salátaöntetekhez, és még a sajtos tésztához is tökéletesen passzol.
A sajtos tésztában pedig pofonegyszerű a használata: csak keverj egy adag misót a sajtmártásba, majd add hozzá a főtt tésztához.
Először kezdj egy kisebb adaggal, és ha az ízlelőbimbóid még úgy ítélik meg, akkor többet is keverhetsz a sajtszószhoz.
Tippek a misopaszta felhasználásához:
Kicsi vízzel és olajjal összekeverve, valamilyen édes ízzel kikerekítve nagyszerű salátaöntet is készülhet belőle, de az így összeállított mártás nagyon jól működik sütőben sült zöldségekkel, húsokkal és halakkal is.
A miso jól illik frissen reszelt cheddar sajttal készült más receptekhez is.