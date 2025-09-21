Sürgősen be kellett zárni a székesfehérvári Burger Kinget

2025.09.19-én pénteken este nem várt eset történt a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található Burger King éttermében – írja a tozsdeforum.hu. Mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki, miután gázszivárgás történt az épületben, és három fiatal rosszul lett. A vendégeket azonnal kimenekítették, az egységet pedig bezáratták.
Meghibásodott egy sütő
Úgy tűnik, egy előre nem jelezhető sütőhiba okozta a gázszivárgást, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.
Az érintett székesfehérvári Burger King-egység átmenetileg zárva tart, és csak a biztonsági ellenőrzések lezárása után dönthetnek az újranyitásról.
A három fiatalt kórházba szállították, a mérgezésük enyhe volt, senki nincs és nem volt életveszélyben.