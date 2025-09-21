Sürgősen be kellett zárni a székesfehérvári Burger Kinget

Enyhe mérgezés gyanújával szállítottak kórházba három fiatalt a székesfehérvári Burger Kingből. Az egységet azonnal bezáratták a hatóságok. Az ok: gázszivárgás.

2025.09.19-én pénteken este nem várt eset történt a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont mellett található Burger King éttermében – írja a tozsdeforum.hu. Mentők, tűzoltók és rendőrök vonultak ki, miután gázszivárgás történt az épületben, és három fiatal rosszul lett. A vendégeket azonnal kimenekítették, az egységet pedig bezáratták.

Meghibásodott egy sütő

Úgy tűnik, egy előre nem jelezhető sütőhiba okozta a gázszivárgást, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.

Az érintett székesfehérvári Burger King-egység átmenetileg zárva tart, és csak a biztonsági ellenőrzések lezárása után dönthetnek az újranyitásról.

A három fiatalt kórházba szállították, a mérgezésük enyhe volt, senki nincs és nem volt életveszélyben.

Forrásunk volt.