Rongy vagy papírtörlő: melyik a higiénikusabb választás a konyhában?

Kevés háztartási vita olyan kitartó, mint hogy mosogatóronggyal vagy papírtörlővel „illik-e” letakarítani a pultot. Az egyik olcsóbb és környezetbarátabb, a másik egyszer használatos, mégis sokaknak tisztábbnak tűnik. De mi számít valóban higiénikusnak? Megnéztük, mit mondanak a szakértők.
Mi a gond a papírtörlővel?
A papírtörlő kényelmes: letörlöd, kidobod, nincs mosás, nincs szag. Ennek azonban ára van. Egy átlagos háztartás évente akár 48–50 ezer forintot is elkölthet csak papírtörlőre, ami mind azonnal a kukában végzi. A gyártása jelentős erdőirtással jár, a használt darabok pedig szennyezett hulladéknak számítanak, ezért alig újrahasznosíthatók. Környezetvédelmi szempontból tehát ez a kevésbé jó választás.
Mosogatórongy: zöldebb, de csak jól használva
A mosogatórongy pénztárca- és bolygóbarátabb megoldás – feltéve, hogy rendesen karbantartod. A szakértők szerint ugyanis:
- a nedves, langyos rongy ideális táptalaj a baktériumoknak,
- kutatások alapján a konyharuhák és szivacsok közel 90%-ában találnak coliform baktériumokat,
- és kb. 25%-ukban E. coli is kimutatható.
Vagyis ha napokig ugyanazzal a büdös, nedves ronggyal törölgetsz mindent, az nem takarítás, hanem baktériumterítés.
Melyik tisztít jobban?
Önmagában egyik sem.
- A papírtörlő nem fertőtlenít, ha csak vízzel vagy általános tisztítószerrel használod.
- A rongy sem fertőtlenít, ha nem mosod ki megfelelően.
A kulcs az alkalmazás módja:
Rongynál a rendszeres mosás, csere és szárítás a döntő.
Így használd biztonságosan a mosogatórongyot
Ha környezettudatosabb szeretnél lenni, és maradsz a rongynál, tartsd be ezeket az alapszabályokat:
- Minden használat után öblítsd ki, csavard ki, és szárítsd ki teljesen.
- Ne gyűrve hagyd a mosogató szélén – minél gyorsabban szárad, annál kevesebb baktérium szaporodik.
- Egy rongy ne „járja végig” napokig az egész lakást.
- Nyers húshoz inkább papírtörlőt használj, amit azonnal kidobsz.