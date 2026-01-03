Otthon

Rongy vagy papírtörlő: melyik a higiénikusabb választás a konyhában?

A konyhapult tisztítása apróságnak tűnik, mégis komoly higiéniai kérdéseket vet fel.

Kevés háztartási vita olyan kitartó, mint hogy mosogatóronggyal vagy papírtörlővel „illik-e” letakarítani a pultot. Az egyik olcsóbb és környezetbarátabb, a másik egyszer használatos, mégis sokaknak tisztábbnak tűnik. De mi számít valóban higiénikusnak? Megnéztük, mit mondanak a szakértők.

Rongy vagy papírtörlő: melyik a higiénikusabb a konyhában?

Mi a gond a papírtörlővel?

A papírtörlő kényelmes: letörlöd, kidobod, nincs mosás, nincs szag. Ennek azonban ára van. Egy átlagos háztartás évente akár 48–50 ezer forintot is elkölthet csak papírtörlőre, ami mind azonnal a kukában végzi. A gyártása jelentős erdőirtással jár, a használt darabok pedig szennyezett hulladéknak számítanak, ezért alig újrahasznosíthatók. Környezetvédelmi szempontból tehát ez a kevésbé jó választás.

Mosogatórongy: zöldebb, de csak jól használva

A mosogatórongy pénztárca- és bolygóbarátabb megoldás – feltéve, hogy rendesen karbantartod. A szakértők szerint ugyanis:

  • a nedves, langyos rongy ideális táptalaj a baktériumoknak,
  • kutatások alapján a konyharuhák és szivacsok közel 90%-ában találnak coliform baktériumokat,
  • és kb. 25%-ukban E. coli is kimutatható.

Vagyis ha napokig ugyanazzal a büdös, nedves ronggyal törölgetsz mindent, az nem takarítás, hanem baktériumterítés.

Melyik tisztít jobban?

Önmagában egyik sem.

  • A papírtörlő nem fertőtlenít, ha csak vízzel vagy általános tisztítószerrel használod.
  • A rongy sem fertőtlenít, ha nem mosod ki megfelelően.

A kulcs az alkalmazás módja:

Papírtörlőnél használj fertőtlenítő spray-t, főleg nyers hús vagy csirke leve után.
Rongynál a rendszeres mosás, csere és szárítás a döntő.

Így használd biztonságosan a mosogatórongyot

Ha környezettudatosabb szeretnél lenni, és maradsz a rongynál, tartsd be ezeket az alapszabályokat:

  • Minden használat után öblítsd ki, csavard ki, és szárítsd ki teljesen.
  • Ne gyűrve hagyd a mosogató szélén – minél gyorsabban szárad, annál kevesebb baktérium szaporodik.
  • Egy rongy ne „járja végig” napokig az egész lakást.
  • Nyers húshoz inkább papírtörlőt használj, amit azonnal kidobsz.

