2025.10.29.

Ezzel az egyszerű trükkel azonnal eltüntetheted az odaszáradt sajtfoltokat a reszelődről

Nosalty profilképe Nosalty

A sajtreszelő tisztítása sokszor reménytelen küzdelemnek tűnik – a pengék közé ragadt darabok sem áztatásra, sem dörzsölésre nem akarnak eltűnni. Pedig van egy meglepően egyszerű, természetes megoldás, amivel pillanatok alatt újjá varázsolhatod a reszelődet: csak egy fél citrom kell hozzá.

Kevés bosszantóbb dolog akad a konyhában, mint amikor a reszelő fogai közé beleragad a sajt. Ennek a tisztítása szinte lehetetlen feladatnak tűnik. A puhább sajtok, például a mozzarella, különösen hajlamosak erre: úgy tűnik, mintha a reszelő leküzdhetetlen akadállyá válna. Egy egyszerű, mégis zseniális trükk azonban most gyorsan feledtetheti a takarítási rémálmot – és mindössze egy fél citromra van szükség hozzá.

Getty Images

Miért működik ez a módszer?

A citrom savtartalma segít lebontani a zsíros-ragacsos maradékokat, amelyek a reszelő pengéi között nehezen távoznak. Ugyanakkor a citrom húsa és rostjai finoman átdörzsölik a pengéket, így a lerakódások gyorsan és könnyen eltűnnek.

A módszer külön érdekessége, hogy a citrom természetes fertőtlenítő hatással is bír, és kellemetlen szag sem marad utána.

Lépésről-lépésre

  1. Vágj félbe egy citromot (akár egy már kissé szikkadt darab is megfelel).
  2. Vidd végig a citrom húsával a reszelő pengéin – mintha sajtot reszelnél, csak most a cél az eszköz tisztítása.
  3. Öblítsd le forró vízzel. Hagyjad megszáradni, lehetőleg úgy, hogy levegőn száradjon, ne maradjon rajta túl sok vízcsepp.
  4. Ha különösen makacs foltokkal találkozol (például zsiradékos maradékkal), mártsd a citromot egy kis sóba, és azzal dörzsöld. A só segít a tisztításban, de nem karcolja a pengéket.

