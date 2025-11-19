Éjszakai bagoly vagy reggeli pacsirta: meglepő, melyik embertípus teljesítménye jobb

Inkább korán fekszel és a Nappal kelsz, vagy éjszakába nyúlóan aktív vagy? A tudomány utánajárt, az éjjeli baglyok vagy a reggeli pacsirták teljesítenek-e jobban.

Az emberek között jelentős eltérések vannak az alvási szokásaikat és igényeiket illetően, ez alapján különböztetjük meg az eltérő kronotípusokat. Az alváshoz azonban számos sztereotípia kötődik. A korán kelést mindig a fegyelemmel és hatékonysággal azonosítottuk, míg azokat, akik szeretnek sokáig fennmaradni, gyakran lustának gondolják, mivel kilógnak a bevett társadalmi időbeosztásból.

Pedig az ember biológiája diktálja, hogy az éjszakai baglyok vagy reggeli pacsirták közé tartozik-e, ráadásul egy új kutatás meglepő eredményre jutott a: kiderült, melyik kronotípus teljesítménye jobb.

Az éjszakai baglyok jobb teljesítményt nyújtanak, de a reggeli pacsirták egészségesebbek

Éjszakai bagoly vagy reggeli pacsirta: mi határozza meg, melyikbe tartozunk?

Az, hogy valaki korán vagy későn alszik, nem csak személyes preferencia kérdése. Ezt a mintát nagyrészt az egyén kronotípusa határozza meg.

A kronotípusok azok a biológiailag meghatározott minták, amelyek diktálják a természetes alvás-ébrenlét ciklusokat, az éberséget és a csúcsteljesítmény idejét.

Egyszerűen fogalmazva, a kronotípus tükrözi természetes cirkadiánritmusunkat, és olyan, mint az agy fő órája. Dr. Raha West, az Imperial College London Sebészeti és Rákosztályának munkatársa szerint ezek a kronotípusok nem csupán személyes preferenciák, hanem kognitív funkcióinkra is hatással lehetnek.

Mit mond a legújabb tanulmány?

Az Imperial College London egy mérföldkőnek számító 2024-es tanulmányában több mint 26 ezer felnőtt adatait elemezte. A tanulmányban a résztvevők kognitív teszteket töltöttek ki, amelyek az intelligenciát, a gondolkodási képességet, a memóriát és az információfeldolgozás sebességét mérték.

Megállapították, hogy azok a felnőttek, akik „éjszakai baglyoknak” tartják magukat, jelentősen magasabb pontszámot értek el, mint a „korán kelők”. Azok is jobban teljesítettek, akik közepes kronotípusúak, vagyis nem tartoznak egyik szélsőséges csoportba sem.

Bár az éjszakai baglyok bizonyos területeken kognitív előnyöket mutattak, a tudomány szerint ez néha az egészségük rovására mehet.

Tanulmányok szerint az éjszakai baglyok életmódja összefüggésbe hozható anyagcsere-problémákkal, szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt, még a halálozási kockázat növekedésével is.

Az éjszakai bagoly-lét egészségügyi hátrányai

A kutatások szerint szerint az éjjeli kronotípusnál jellemzőek a kedvezőtlen metabolikus markerek, így többek között magasabb BMI, emelkedett éhgyomri glükózszint, magasabb össz-koleszterinszint és alacsonyabb HDL koleszterinszint.

Egy másik tanulmány szintén megállapította, hogy az éjszaka aktívabb emberek hajlamosabbak a hasi elhízásra, az inzulinrezisztenciára és a metabolikus szindrómára, még akkor is, ha más kockázati tényezőket is figyelembe veszünk.

Egy mérföldkőnek számító brit tanulmány megállapította, hogy az éjjeli típusúak körében magasabb a bármilyen okból bekövetkező halálozási arány és magasabb a kardiovaszkuláris halálozási arány a reggeli típusúakhoz képest, még akkor is, ha figyelembe vesszük a különböző életmódbeli és egészségügyi tényezőket.

Tehát a kognitív teljesítményt tekintve az éjszakai baglyok lehetnek előnyben

Az éjjeli kronotípusok azonban hajlamosabbak a hosszú távú egészségügyi kockázatokra, amelyek végső soron befolyásolhatják és ronthatják az általános teljesítményt.

A korán kelés egészségügyi előnyei

Egy nemrégiben végzett tanulmány megállapította, hogy azoknál az egyéneknél, akiknek magasabb volt a reggeli kronotípus pontszámuk, szignifikánsan jobb metabolikus paraméterek voltak megfigyelhetők, mint például alacsonyabb BMI, kisebb derékbőség, alacsonyabb éhgyomri triglicerid- és glükózszint, valamint magasabb HDL-koleszterinszint.

Ez arra utal, hogy bár a korán kelők kognitív teljesítménye gyengébb lehet, az általános egészségi állapot tekintetében előnyben vannak.

Meg lehet-e változtatni a kronotípust?

Nincs sok bizonyíték arra, hogy egy személy teljesen megváltoztathatja-e a kronotípusát. Azonban a kiegyensúlyozott időbeosztás betartása segíthet az optimális alvási szokások kialakításában.

A valódi kérdés az, hogy ez hasznos-e?

Tanulmányok kimutatták, hogy az alvásnak a társadalmi időbeosztáshoz való igazítása javíthatja a mentális éberséget, a hangulatot, a termelékenységet, sőt, egyes anyagcsere-mutatókat is. Más szavakkal, a természetes kronotípusunkat figyelembe vevő apró változtatások segíthetnek abban, hogy egészségügyi- és teljesítménybeli előnyöket tapasztaljunk, anélkül, hogy szembemennénk a biológiai adottságainkkal.

Forrásunk volt.