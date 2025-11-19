Éjszakai bagoly vagy reggeli pacsirta: meglepő, melyik embertípus teljesítménye jobb

Az emberek között jelentős eltérések vannak az alvási szokásaikat és igényeiket illetően, ez alapján különböztetjük meg az eltérő kronotípusokat. Az alváshoz azonban számos sztereotípia kötődik. A korán kelést mindig a fegyelemmel és hatékonysággal azonosítottuk, míg azokat, akik szeretnek sokáig fennmaradni, gyakran lustának gondolják, mivel kilógnak a bevett társadalmi időbeosztásból.
Pedig az ember biológiája diktálja, hogy az éjszakai baglyok vagy reggeli pacsirták közé tartozik-e, ráadásul egy új kutatás meglepő eredményre jutott a: kiderült, melyik kronotípus teljesítménye jobb.
Éjszakai bagoly vagy reggeli pacsirta: mi határozza meg, melyikbe tartozunk?
Az, hogy valaki korán vagy későn alszik, nem csak személyes preferencia kérdése. Ezt a mintát nagyrészt az egyén kronotípusa határozza meg.
A kronotípusok azok a biológiailag meghatározott minták, amelyek diktálják a természetes alvás-ébrenlét ciklusokat, az éberséget és a csúcsteljesítmény idejét.
Egyszerűen fogalmazva, a kronotípus tükrözi természetes cirkadiánritmusunkat, és olyan, mint az agy fő órája. Dr. Raha West, az Imperial College London Sebészeti és Rákosztályának munkatársa szerint ezek a kronotípusok nem csupán személyes preferenciák, hanem kognitív funkcióinkra is hatással lehetnek.
Mit mond a legújabb tanulmány?
Az Imperial College London egy mérföldkőnek számító 2024-es tanulmányában több mint 26 ezer felnőtt adatait elemezte. A tanulmányban a résztvevők kognitív teszteket töltöttek ki, amelyek az intelligenciát, a gondolkodási képességet, a memóriát és az információfeldolgozás sebességét mérték.
Megállapították, hogy azok a felnőttek, akik „éjszakai baglyoknak” tartják magukat, jelentősen magasabb pontszámot értek el, mint a „korán kelők”. Azok is jobban teljesítettek, akik közepes kronotípusúak, vagyis nem tartoznak egyik szélsőséges csoportba sem.
Bár az éjszakai baglyok bizonyos területeken kognitív előnyöket mutattak, a tudomány szerint ez néha az egészségük rovására mehet.
Tanulmányok szerint az éjszakai baglyok életmódja összefüggésbe hozható anyagcsere-problémákkal, szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt, még a halálozási kockázat növekedésével is.
Az éjszakai bagoly-lét egészségügyi hátrányai
A kutatások szerint szerint az éjjeli kronotípusnál jellemzőek a kedvezőtlen metabolikus markerek, így többek között magasabb BMI, emelkedett éhgyomri glükózszint, magasabb össz-koleszterinszint és alacsonyabb HDL koleszterinszint.
Egy másik tanulmány szintén megállapította, hogy az éjszaka aktívabb emberek hajlamosabbak a hasi elhízásra, az inzulinrezisztenciára és a metabolikus szindrómára, még akkor is, ha más kockázati tényezőket is figyelembe veszünk.
Ezért lehet hízás a rossz alvás vége
Ha keveset vagy rosszul alszol, túlsúlyos lehetsz, ami további egészségügyi problémákhoz vezethet.Stuth-Nagy Niki
Ez az oka annak, hogy van, akinek napi 6 óra...
Egy genetikai mutáció felfedezése hozzásegítheti a kutatókat újfajta alvássegítő gyógyszerek kifejlesztéséhez.Stuth-Nagy Niki
Te is sok alvással tartozol a testednek? Így hozhatod be!
Azt már jól tudjuk, hogy milyen negatív hatásokkal jár, ha nem alusszuk ki magunkat egy-egy estén – de mi a helyzet akkor, ha ez rendszeresen fennáll?Szabó Anna
Egy mérföldkőnek számító brit tanulmány megállapította, hogy az éjjeli típusúak körében magasabb a bármilyen okból bekövetkező halálozási arány és magasabb a kardiovaszkuláris halálozási arány a reggeli típusúakhoz képest, még akkor is, ha figyelembe vesszük a különböző életmódbeli és egészségügyi tényezőket.
Tehát a kognitív teljesítményt tekintve az éjszakai baglyok lehetnek előnyben
Az éjjeli kronotípusok azonban hajlamosabbak a hosszú távú egészségügyi kockázatokra, amelyek végső soron befolyásolhatják és ronthatják az általános teljesítményt.
A korán kelés egészségügyi előnyei
Egy nemrégiben végzett tanulmány megállapította, hogy azoknál az egyéneknél, akiknek magasabb volt a reggeli kronotípus pontszámuk, szignifikánsan jobb metabolikus paraméterek voltak megfigyelhetők, mint például alacsonyabb BMI, kisebb derékbőség, alacsonyabb éhgyomri triglicerid- és glükózszint, valamint magasabb HDL-koleszterinszint.
Ez arra utal, hogy bár a korán kelők kognitív teljesítménye gyengébb lehet, az általános egészségi állapot tekintetében előnyben vannak.
Meg lehet-e változtatni a kronotípust?
Nincs sok bizonyíték arra, hogy egy személy teljesen megváltoztathatja-e a kronotípusát. Azonban a kiegyensúlyozott időbeosztás betartása segíthet az optimális alvási szokások kialakításában.
A valódi kérdés az, hogy ez hasznos-e?
Tanulmányok kimutatták, hogy az alvásnak a társadalmi időbeosztáshoz való igazítása javíthatja a mentális éberséget, a hangulatot, a termelékenységet, sőt, egyes anyagcsere-mutatókat is. Más szavakkal, a természetes kronotípusunkat figyelembe vevő apró változtatások segíthetnek abban, hogy egészségügyi- és teljesítménybeli előnyöket tapasztaljunk, anélkül, hogy szembemennénk a biológiai adottságainkkal.