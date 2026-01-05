Óriási nemzetközi elismerést kapott Rácz Jenő étterme

A Michelin Guide által összeállított lista olyan éttermeket foglal magába, ahol az étkezés sokkal több a finom falatoknál: betekintést kapunk az alkotás folyamatába, és találkozhatunk magával az alkotóval is, miközben az ízek mögötti koncepciót és a séfek mindennapi munkáját is megismerhetjük. Rácz Jenő budapesti étterme erre a listára került fel.
A chef’s table élmény a fine dining egyre népszerűbb formája, melynek lényege, hogy a vendégek betekintést nyerhetnek a konyhai folyamatokba is.
A Michelin Guide szerint a budapesti Rumour by Rácz Jenő a legkeresettebb counter dining élmény. Itt a vendégek egy 21 férőhelyes pultnál ülve lehetnek részesei az étel készítésének.
A nyitott konyha lehetővé teszi, hogy így minden apró folyamatot a saját szemükkel követhessenek végig, az előkészítéstől a tálalásig.
A Rumour alapgondolata az volt, hogy ne legyen távolság a vendég és a konyha között. A chef’s table számomra őszinteséget jelent: nincs mit elrejteni, minden mozdulat, minden döntés a vendégek előtt történik– mondta Rácz Jenő.
A Rumour menüjének központjában globális alapanyagok állnak: szecsuáni bors, garam masala, kaviár, melyeket francia technikák és japán precizitás olvaszt eggyé.
Mindig érdekelt, hogyan lehet különböző kultúrák ízeit úgy összehozni, hogy azok ne elnyomják egymást, hanem erősítsék– mondta a séf.
Címlapkép: Tulok András