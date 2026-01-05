Gasztro

2026.01.05.

Óriási nemzetközi elismerést kapott Rácz Jenő étterme

Nosalty profilképe Nosalty

A Michelin Guide év végi nemzetközi válogatásában a Rumour by Rácz Jenő is helyet kapott, így a világ legizgalmasabb chef’s table éttermei között tartják számon. Az étterem olyan kiválóságok mellett áll, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki.

A Michelin Guide által összeállított lista olyan éttermeket foglal magába, ahol az étkezés sokkal több a finom falatoknál: betekintést kapunk az alkotás folyamatába, és találkozhatunk magával az alkotóval is, miközben az ízek mögötti koncepciót és a séfek mindennapi munkáját is megismerhetjük. Rácz Jenő budapesti étterme erre a listára került fel.

Rácz Jenő és Fördős Zé
Óriási nemzetközi elismerést kapott Rácz Jenő étterme
forrás: Tulok András

A chef’s table élmény a fine dining egyre népszerűbb formája, melynek lényege, hogy a vendégek betekintést nyerhetnek a konyhai folyamatokba is.

A Michelin Guide szerint a budapesti Rumour by Rácz Jenő a legkeresettebb counter dining élmény. Itt a vendégek egy 21 férőhelyes pultnál ülve lehetnek részesei az étel készítésének.

A nyitott konyha lehetővé teszi, hogy így minden apró folyamatot a saját szemükkel követhessenek végig, az előkészítéstől a tálalásig.

Receptajánló:

A Rumour alapgondolata az volt, hogy ne legyen távolság a vendég és a konyha között. A chef’s table számomra őszinteséget jelent: nincs mit elrejteni, minden mozdulat, minden döntés a vendégek előtt történik

– mondta Rácz Jenő.

A Rumour menüjének központjában globális alapanyagok állnak: szecsuáni bors, garam masala, kaviár, melyeket francia technikák és japán precizitás olvaszt eggyé.

Mindig érdekelt, hogyan lehet különböző kultúrák ízeit úgy összehozni, hogy azok ne elnyomják egymást, hanem erősítsék 

– mondta a séf.

Címlapkép: Tulok András

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sós aprósütemény

Magvas golyók

Egy volt kolléganőmtöl kaptam a receptet, nagyon jó sörkorcsolya vagy partifalat. 2-3 napig is finom omlós. A fehérbort vízzel is lehet helyettesíteni. Van hogy úgy készítem, ha éppen ...

sós aprósütemény

Magkeksz

Ha a magok közül kihagynád valamelyiket, ügyelj arra, hogy a felhasznált magok súlya kiadja a 300 grammot úgy, hogy lenmag és/vagy chiamag mindenképpen kerüljön a keverékbe, mert az fogja ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Rácz Jenő és Fördős Zé
Gasztro

Óriási nemzetközi elismerést kapott Rácz Jenő étterme

A Michelin Guide év végi nemzetközi válogatásában a Rumour by Rácz Jenő is helyet kapott, így a világ legizgalmasabb chef’s table éttermei között tartják számon. Az étterem olyan kiválóságok mellett áll, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki.

Nosalty
Selymes sültédesburgonya-krémleves
Gasztro

Heti Menü: izgalmas vegán levesek, egytálételek és sütik az év...

2026 január elejére egy izgalmas és végtelenül sokszínű vegán heti menüt hoztunk nektek: lesznek köztük krémes és hagyományos zöldséges levesek, szuper húsmentes egytálételek és növényi alapú sütemények, melyek után szem nem marad szárazon. A Dr. Oetker Creme VEGA pedig ezúttal is rendelkezésünkre áll majd, hogy a legfinomabb vegán finomságokat kóstolhassuk!

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyedenyes-teszta-sajt-olajbogyo-kapribogyo
sajtos tészta

Egyedényes sajtos tészta

Ezt a villámgyorsan összedobható sajtos tésztát bármelyik hétköznap elkészíthetjük ebédre vagy vacsorára. Az egyedenyés tészták lényege (a kevés mosogatnivaló mellett), hogy annyi ...

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept