Rácz Jenő meglepő őszinteséggel nyilatkozott: ezért nem szeret vendégeket hívni

Rácz Jenő séf nagyon szeret egyedül lenni, és ezt vállalja is. Imádja a magányt, és otthonába sem szeret vendégeket hívni.

Rácz Jenő séfet nem igazán kell bemutatni senkinek, a Rumour, a balatoni Ypsilon Étterem vagy a Time Out Market Budapest M'EAT prémium is az ő nevéhez köthető, no meg a Konyhafőnök című RTL-es gasztroműsorból is jól ismerjük. Egy friss podcastműsorból most viszont épp az derült ki, hogy mindennél jobban vágyik a magányra és a nyugalomra.

Rácz Jenő kifejezetten nem szeret vendégeket hívni otthonába RTL / Tulok András

A saját házába nem szívesen hív senkit

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf hosszú évek óta a vendéglátásban dolgozik, így nem csoda, hogy igényli a nyugodt perceket, emberek és nyüzsgés nélkül - írja a Blikk.

A Lelkizünk? című podcastben a sztárséf bevallotta, hogy igen nehezen viseli, ha vendégeket kell fogadnia otthonába, mivel évente sokezer vendéget lát vendégül saját éttermeiben, ahol mindig jókedvűnek kell látszania, ez pedig igen megterhelő mentálisan.

Jenő számára a magány nem kellemetlen, nem kínos - felesége, Rácz-Gyuricza Dóra is megszokta, hogy a kezdetektől fogva csendben ülnek az autóban, ha együtt utaznak.

A séf úgy véli, ez korántsem embergyűlölet, csupán a túlélés záloga

Ez egyfajta védekezési mechanizmus nála, amely segíti őt abban, hogy megőrizze önmagát.

Nekem nagyon fontos, hogy meglegyen a kis saját terem, a spirituális aurám, amiben csak én vagyok. Ha az nagyon meg van piszkálva, akkor nem is érzem magam kellemesen. Akkor szeretek beszélni, amikor érzem, hogy beszélni kell, de feleslegesen nem szeretek csacsogni - tette hozzá Rácz Jenő.

Forrásunk volt.