Gasztro

2025.10.19.

Rengeteg férfit érint: 5 élelmiszer, ami gyulladásban tartja a prosztatát

Nosalty profilképe Nosalty

A prosztatára káros étkezési szokásokról viszonylag ritkán beszélük, pedig jobb félni, mint megijedni alapon jó, ha tudjuk, mely élelmiszerek azok, amelyek kifejezetten károsítják eme szervünket.

Ahogy öregszünk, egyre fontosabbá és szükségesebbé válik, hogy tudatosan figyeljünk egészségünkre - nincs mese, a kor nem kíméli a testünket, 30 felett pedig szinte minden hónapban új probléma jelentkezik. A prosztata egészségéről kifejezetten keveset beszélünk, pedig - jobb megelőzni alapon - már azzal sokat tehetünk a gyulladások elkerülése érdekében, ha odafigyelünk étkezésünkre. Ezt az 5 élelmiszert például kerüljük el, ha nem akarunk gyulladt prosztatával küzdeni! A listát végigolvasva sajnos szinte biztos, hogy rengeteg férfit érintő problémáról van szó...

Kattints a képre, és nyílik a prosztatát gyulladásban tartó élelmiszerek tanulságos listája!

whisky pohárban
kólát szürcsölő férfi
zsíros húsok, kolbászok
férfi gyorskajával a kanapén
férfi csilit eszik
5 fotó

Étkezzünk izgalmasan, egészségesen!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Nő kék színűre fest fa konyhabútort
Gasztro

Ez a 6 festékszín megy ki a divatból 2026-ban, a...

A festék nemcsak egy helyiség kinézetét képes megváltoztatni, hanem az egész hangulatát. Akár a nappalit, a konyhát vagy a fürdőt frissítjük épp, a megfelelő szín kiválasztása fontos – különösen érdemes átgondolni akkor, ha azt szeretnénk, hogy otthonunk trendi hangulatot is árasszon.

Szabó Anna

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept