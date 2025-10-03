Életmód

Füge, gesztenye és kürtöskalács az októberi gasztroprogramok főszereplői között

Nem állunk le az őszi gasztroprogramokkal: október is megannyi izgalmas, jóízű eseménnyel vár, így érdemes belevetni magunkat az új ízek felfedezésébe, legalább a hétvégéken. Az amúgy is egyre hűvösebb időjárást fűszeres, melengető ételekkel és italokkal talán könnyebb elviselni.

Októberben egyre több gasztroesemény hódol az évszak alapanyagainak, többek közt a gesztenye és a füge is főszerepet kap. Ezek a gasztroprogramok sosem csupán az ételekről szólnak, sokkal többek annál. Ezen alkalmakon a kulturális és zenés kísérő programok teszik igazán felejthetetlenné az élményt, akár családdal, barátokkal, párban vagy egyedül érkezel. Mi megpróbáltuk a legeket összegyűjteni erre a hónapra, reméljük, ellátogattok néhányukra!

