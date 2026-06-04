11 év után, július 31-én bezár a tatai Platán Gourmet Restaurant. Az étterem a Dining Guide TOP100 listáján az első helyen áll, emellett az ország egyetlen vidéki éttermeként két Michelin-csillagot kapott korábban.

Egy korszak zárul le a tatai Platán Gourmet Restaurant történetében, amely 11 év után végleg felhagy a fine dining éttermi működésével.

Bezár az ország egyik legjobb, két Michelin-csillagos étterme forrás

Pesti István felhagy a Platán éttermi munkájával, ezzel együtt pedig megszűnik jelenlegi formájában az étterem. A Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház és a Platán Tata további egységei továbbra is várják a vendégeket. A Gourmet tere sem marad kihasználatlanul, tervben van, hogy a jövőben vendégséfekkel, borászokkal és egyedi koncepciókkal gasztronómiai eseményeket szerveznek.

Amikor tizenegy évvel ezelőtt Tatára érkeztem, nagyon kevesen hitték el, hogy vidéken lehet Michelin-csillagos éttermet építeni. Mi mégis hittünk benne, és a csapattal együtt végigjártuk ezt az utat – mondta Pesti István.

A döntést személyes és üzleti megfontolások egyaránt indokolták. Pesti István elmondása szerint már két éve érezte, hogy változásra van szüksége, és bár igyekezett új motivációkat találni, végül belátta, hogy bizonyos életszakaszok lezárulnak. A Costes Csoportot képviselő Gerendai Károly pedig arról beszélt, hogy 2024 tavaszán azért szálltak be többségi tulajdonosként a projektbe, hogy a kiemelkedő szakmai színvonal megőrzése mellett hosszú távon is fenntartható gazdasági működést teremtsenek. Az elmúlt két év tapasztalata azonban azt mutatta, hogy nem sikerült áttörést elérniük.

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