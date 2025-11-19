A tészták világa első pillantásra kaotikusnak tűnhet, pedig a séfek szerint létezik egy forma, amely szinte bármilyen fogásban megállja a helyét.

A tészták világa olyan gazdag, hogy az ember néha csak áll a szupermarket polca előtt, és azt sem tudja, melyik formát válassza. A Real Simple három séfet kérdezett meg arról, létezik-e olyan tészta, amely gyakorlatilag minden ételben beválik. Meglepő módon mindannyian ugyanarra szavaztak: a leguniverzálisabb forma a penne.

A szakácsok szerint ez a tésztafajta bármelyik szószhoz tökéletes Getty Images

A penne azért kerül ennyire előtérbe, mert a formája tökéletes egyensúlyt teremt. Nem túl hosszú, nem túl kicsi, éppen elég robusztus, és nem esik szét még akkor sem, ha sütőben készül. A barázdált felülete segít, hogy a szósz szépen megtapadjon rajta, a csöves belső rész pedig lehetőséget ad arra, hogy a szósz és a darabos hozzávalók belül is megtöltsék.

Minden falat kicsit olyan, mintha apró ízbombák sorozata lenne. A ferdén vágott végek tovább fokozzák ezt az élményt, hiszen nagyobb felületet adnak a szósznak és a hozzávalóknak.

Renato Iera séf szerint a forma nem csak esztétikai kérdés: döntő szerepe van abban, hogyan találkozik a szósz a tésztával. John Flora úgy véli, a jó tésztaételnél az a fontos, hogy minden falat kiegyensúlyozott legyen – textúrában, ízben és a szósz mennyiségében. Ann Ziata pedig kiemeli, hogy a penne mérete és szerkezete szinte minden ételtípushoz illik, legyen szó krémes, könnyed raguról vagy egy karakteresebb paradicsomos mártásról.

A séfek egyhangú véleménye így egyszerű: ha szeretnél egy olyan tésztaformát, amely szinte bármilyen fogásban megállja a helyét, a penne a legbiztosabb választás. Stabil, sokoldalú, és mindig ott van kéznél, amikor egy gyors, mégis ízletes ételre vágysz.

