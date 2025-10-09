Kevés az olyan növény, pláne ami virágokat is hoz, és képes felvenni a harcot az őszi-téli hideggel, ráadásul minden évben újjászületik. Most egy olyan őszi évelő növényt mutatunk nektek, amelyet mindenképp érdemes a kertünkben tudni!

Van olyan növény, mely képes felvenni a harcot a hideggel, és minden gond nélkül áttelel, ráadásul a rákövetkező évben is csodás virágokkal örvendeztet meg minket. Lássuk, melyik szívós növényről van szó!

Ezt a szívós őszi növényt ültesd a kertbe: minden évben új virágokat hoz

Hihetetlen alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és gyakorlatilag bármilyen talajba ültetve vígan él. Profi kertészek és kezdők is szeretik a kertjükben tudni, hiszen nem igényel túl sok munkát. Nem kell gyakran metszeni, se trágyázni, és csak időnként kell locsolni.

Ez a növény nem más, mint az évelő muskátli.

Amire szüksége van:

jó vízelvezetésű talaj (de bármilyen talajtípus),

napsütéses vagy félárnyékos hely.

Gond nélkül átvészeli a telet, és amint megérkezik a jó idő, tömegével hozza a virágokat. Nyáron, különösen aszályos időszakokban, elég egy kicsit megöntözni, hogy megőrizze szépségét. Mérsékelt növekedése miatt nem ural le más növényeket, sűrű lombozata pedig a virágzási időszakon kívül is jó hangulatot biztosít kertben.

