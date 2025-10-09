Életmód

Ezt a szívós őszi növényt ültesd a kertbe: minden évben új virágokat hoz

Kevés az olyan növény, pláne ami virágokat is hoz, és képes felvenni a harcot az őszi-téli hideggel, ráadásul minden évben újjászületik. Most egy olyan őszi évelő növényt mutatunk nektek, amelyet mindenképp érdemes a kertünkben tudni!

Van olyan növény, mely képes felvenni a harcot a hideggel, és minden gond nélkül áttelel, ráadásul a rákövetkező évben is csodás virágokkal örvendeztet meg minket. Lássuk, melyik szívós növényről van szó!

Angol muskátli
Hihetetlen alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és gyakorlatilag bármilyen talajba ültetve vígan él. Profi kertészek és kezdők is szeretik a kertjükben tudni, hiszen nem igényel túl sok munkát. Nem kell gyakran metszeni, se trágyázni, és csak időnként kell locsolni.

Ez a növény nem más, mint az évelő muskátli.

Amire szüksége van:

  • jó vízelvezetésű talaj (de bármilyen talajtípus),
  • napsütéses vagy félárnyékos hely.

Gond nélkül átvészeli a telet, és amint megérkezik a jó idő, tömegével hozza a virágokat. Nyáron, különösen aszályos időszakokban, elég egy kicsit megöntözni, hogy megőrizze szépségét. Mérsékelt növekedése miatt nem ural le más növényeket, sűrű lombozata pedig a virágzási időszakon kívül is jó hangulatot biztosít kertben.

