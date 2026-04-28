Kerülöd az önkiszolgáló kasszákat? 5 tulajdonság, ami rád is igaz lehet a pszichológia szerint

Az önkiszolgáló kasszák igen megosztóak tudnak lenni, jelenlétüket azonban muszáj mindenkinek elviselni. Vannak, akik szerint meggyorsítják és komfortosabbá teszik a bevásárlást, míg mások egyenesen ódzkodnak tőlük. Most az utóbbi kategóriába tartozó emberek néhány jellemzőjére mutat rá a pszichológia.
A pszichológia szerint ilyen vagy, ha kerülöd az önkiszolgáló kasszákat
Ha valaki nem szívesen áll be az önkiszolgáló kasszákba az nem jelenti azt, hogy lusta vagy ügyetlen lenne, legalábbis a pszichológia szerint.
Sok ember azért részesíti előnyben a normál kasszát, mert szereti a rövid emberi interakciókat. Az önkiszolgáló rendszert pedig személytelennek és ridegnek tekintik.