Különleges kulináris élmény: megnéztük a Tony – Egy séf születése című filmet, és végigkóstoltuk az Anthony Bourdain ihlette fogásokat

Anthony Bourdain életének egy fontos, meghatározó időszakát dolgozza fel a Tony – Egy séf születése című új film, amely a fiatal szakács első konyhai élményeit és a hetvenes évek világát idézi meg, utóbbit igen pazarul. Óriási vállalás egy ennyire ikonikus személyről életrajzi filmet készíteni.

A RUTINos Est a Moziban programon Pallag Dávid, a Rutin Budaörs séfje, a Michelin Guide Fiatal Séf díjának nyertese alkotott különleges, négyfogásos menüsort az Etele Cinema moziban.

Az est középpontjában Anthony Bourdain és az a közeg állt, amely később egész pályáját meghatározta.

A film az 1970-es évek közepére, Bourdain fiatal éveihez vezet vissza: a történet a massachusetts-i Provincetownban játszódik, ahol a későbbi világhírű séf és író közelről megismeri az éttermi konyhák sajátos világát. A filmben Dominic Sessa alakítja a fiatal Bourdain-t.

Tony – Egy séf születése Kép forrása: A24

A premier előtti vetítéshez egy különeges vacsora is társult, amelyet Pallag Dávid, a Rutin séfje álmodott meg Bourdain ihletésére.

A menüsor a legelső fogástól az utolsóig hibátlan, elkalauzol minket a Bourdainre nagy hatást gyakorolt alapanyagokon át saját kulináris világába, egy olyan menüsorral, amivel Pallag Dávid fogadná az éttermében.

Kagylóleves, homárfasírt, és elképesztő vietnámi kávé, csak hogy kiemeljük a kedvenceket.

Ilyen komplex élmény után izgatottan ül be az ember a várva várt filmre, ami hangulatos, kifejezetten látványos és remek színészeket vonultat fel mind a fő, mind a mellékszerepekben, mégis maradhat bennünk egy kis hiányérzet: aki olvasta Bourdain könyveit, vagy mélyrehatóan ismeri a munkásságát, tudja, hogy a későbbi sztárséf és író jóval összetettebb és izgalmasabb személyiség volt, mint amennyit kapunk belőle a játékidőben.

Anthony Bourdain Fotó: Frederick M. Brown/Getty Images

Egy menü Anthony Bourdainnek

A séf úgy állította össze az ételsort, mintha magát Anthony Bourdain-t látná vendégül saját éttermében: a fogások ezért egyszerre merítettek Bourdain nemzetközi kulináris érdeklődéséből és Pallag Dávid saját konyhai világából.

Anthony Bourdainben mindig az őszintesége és a kíváncsisága fogott meg. Az, ahogyan az ételeken keresztül emberekről, helyekről és kultúrákról mesélt. Az est menüjében ezért nem az volt a célom, hogy egyszerűen megidézzem azokat az ízeket, amik hozzá kötődnek. Inkább azt képzeltem el, mit főznék neki, ha ma beülne hozzánk a Rutinba. Nekem ez az esemény arról is szól, hogy a közös étkezés és a mozi olyan élmény, amiért érdemes elindulni otthonról: találkozni, figyelni egymásra, és együtt megélni egy történetet – mondta el az este kapcsán Pallag Dávid.

Anthony Bourdain előtt tisztelegve A menüsor langyos Rockefeller-osztrigával indult leche de tigre szósszal, amelyet korhely chowder követett bárány–mangalica kolbásszal és házilag kovászolt káposztával. A főfogás sáfrányos bisque-kel, sült tejföllel, konfitált paradicsommal és szalonnafátyollal készített homárfogás volt, a vacsorát pedig vietnámi „jegeskávé” és sűrített tejfagylalt zárta.

Az este házigazdája Dávid mellett Jókuti András volt, aki a fogások és a film közötti kapcsolódásokról, valamint Anthony Bourdain gasztronómiai örökségéről is mesélt a vendégeknek. A főételhez a sokszoros díjnyertes Boutiq Bar biztosított koktélpárosítást – alkoholmentes változatban is.

A homárfogás

Amikor a moziélmény már a vetítés előtt elkezdődik

A gasztronómia nem először kapott szerepet az ETELE Cinema Premium termeinek programjaiban. A mozi Premium koncepciójának eleve fontos része, hogy a filmnézést komplex élménnyé tegye.

„Számunkra a prémium mozizás jóval többet jelent annál, hogy néző kényelmesebb székből követheti végig a filmet. A gasztronómia kezdettől ennek a szolgáltatásunknak egyik meghatározó összetevője a mozinkban, mert azt szeretnénk, hogy az itt eltöltött idő már jóval a vetítés előtt élménnyé váljon. Az olyan programokkal, mint a RUTINos Est a Moziban, ezt a gondolatot visszük tovább: az külön izgalmat jelentett, hogy a film és az étel ugyanannak a történetnek két különböző, egymást erősítő formája lehetett most” – nyilatkozta Aladics-Szili Tímea, az ETELE Cinema-t is fejlesztő és üzemeltető Futureal-csoport marketing- és kommunikációs igazgatója.

A Tony – Egy séf születése hivatalos magyarországi premierje 2026. október 1-jén lesz.