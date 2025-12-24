Gasztro

2025.12.24.

Nosalty-kvíz: Te felismered nagyon-nagyon közelről a karácsonyi fogásokat?

Nosalty profilképe Nosalty

Itt az ideje, hogy leteszteld, mennyire vagy otthon az ünnepi ételek világában – vajon egyetlen apró részletből is felismered őket?

Üdvözlünk az ünnepi ételek világában! Vajon mennyire ismered a karácsonyi klasszikusokat, ha egészen közelről nézed őket? Ebben a kvízben próbára teheted magad: felismered a legnépszerűbb ünnepi fogásokat csupán egy-egy apró részlet alapján? Figyelj a panírra, a formákra, a szaftokra, a fűszerekre és a köretek nyomaira – indulhat a játék!

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

hal
Gasztro

„Kapj rá!” a halra – Egészség, íz és tudatosság egy...

A halfogyasztás többek számára ma már nemcsak gasztronómiai élmény, hanem tudatos döntés is. A halhús jó minőségű fehérjeforrás, könnyen emészthető, és természetes módon tartalmaz olyan tápanyagokat – például ómega–3 zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat –, amelyek jól illeszkednek a kiegyensúlyozott étrendbe. Nem véletlen, hogy a hal egyre gyakrabban jelenik meg a modern, egészségtudatos konyhákban is.

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

