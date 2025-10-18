Az illatuk és ízűk jelentősen eltér, de vajon kép alapján is felismered a népszerű fűszernövényeket? Teszteld tudásod kvízünkkel!

A fűszerek adják meg az étel lelkét. A legegyszerűbb fogások is új dimenzióba emelkednek a fűszernövények, ezért érdemes tartani belőlük otthon. Ha eddig mindig hamar elfonnyadtak a vágott fűszernövényeid, mutatjuk, mit csinálj, hogy mindig legyen egy adag kéznél!

Nosalty-kvíz: Te felismered a különböző fűszernövényeket?

Hogyan tárold a fűszernövényeket, hogy hosszú ideig elálljanak? A legjobb módszer a fűszernövények tárolására, ha egy enyhén bepermetezett papírtörlőbe csomagolod a fűszernövényeket, majd így egy visszazárható műanyag zacskóba helyezed, és az egészet a hűtőbe teszed.

Tartósítsd a fűszernövényeket

Nagyobb mennyiségű fűszernövény esetén azonban hosszú távra kell készülni. Szerencsére számos megoldás létezik, hogy akár több hónapra elrakd a fűszernövényt.

Vajas fűszerkockák

Mosd meg a rozmaringot, oregánót vagy zsályát egy papírtörlőn szárítsd meg teljesen és vágd apróbb darabokba. Oszd el a fűszerdarabkákat egy jégkockatartó mélyedéseiben, majd öntsd fel olvasztott sós vagy sima vajjal. Ekkor mehetnek a fagyasztóba.

Olívás fűszerkockák

A fenti metódust elvégezheted olívaolajjal is, fantasztikusan dermed, színe szinte a vajéhoz hasonlóra világosodik.

Fűszeres jégkockák

Felforralt és lehűtött vízzel is lefagyaszthatod a tisztított, aprított fűszereket.

Gyorsfagyasztott fűszerek

Erre a módszerre a legalkalmasabbak a lágyszárú fűszerek: bazsalikom, petrezselyem, koriander, snidling és menta. Szedd le őket a virágzás előtt közvetlenül. Tisztítás és szárítás után egy tepsire vagy tálcára fektetve fagyaszd le őket, majd csak ez után tedd jól zárható dobozba őket.

Fás szárú fűszerek fagyasztása

A rozmaring és a kakukkfű szára vastagabb mint az előzőekben felsorolt fűszereké. Ezt kihasználva mosás, szárítás után tedd az ágaikat – természetesen külön-külön – egy zárható fagyasztózsákba. Pár hét múlva, ha kiveszed őket, láthatod, hogy mit sem veszítettek aromájukból és színükből. Ha egy sodrófával végigmész a zacskókon, a levelek könnyen letörnek, a szárak egyszerűen eltávolíthatók.

Itt az ideje, hogy kiderüljön, te mennyire ismered jól a különböző fűszernövényeket, íme a kvíz!