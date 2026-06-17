Citrusok és kókusz az új Nespresso kávéízek között – Elképesztő nyári hangulat a legjegesebb italokkal

Amikor a nappalok egyre hosszabbak, megnövekszik a gondtalan pillanatok száma, és egy frissítő kávéra szomjazol, az csak egyet jelenthet: újra itt a jegeskávészezon! A Nespresso idén a ’86-os nyár laza, könnyed energiáját hozza el, hogy a feledhetetlen új ízekkel és a stílusos kiegészítőkkel még a legegyszerűbb jegeskávé is igazi feledhetetlen nyári élmény legyen.

Kávék a nyári lazuláshoz: új Nespresso Yuzu Vanilla Over Ice kávékapszula

A japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol a világos pörkölésű Nespresso Arabica blendből.Készítsd el Yuzu Vanilla Double Espresso Tonic receptként, és élvezd a napfürdőt a medence partján ezzel a jéghideg különlegességgel!

Citrusok, kókusz az új Nespresso kávéízek között és elképesztő nyári hangulat a legjegesebb italokhoz

Nespresso French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávékapszula

A French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávé azokhoz a nyugodt pillanatokhoz készült, amikor teljes kikapcsolódásra vágysz. Ezt a koffeinmentes Arabica blendet a francia levendula és a vanília teszi feledhetetlen élménnyé. Kóstold meg az Iced Ube Lavender Vanilla Coconut Latte receptet, amelyet a virágos jegyek és a kókusz krémessége tesz teljessé.

Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula

A Coconut Vanilla Over Icekávékapszulában a latin-amerikai Arabica-fajták lágy, karamellizált jegyei találkoznak az édes, kókuszos-vaníliás ízekkel. Fedezd fel a Matcha Coconut Vanilla Iced Coffee receptet, amit egy modern csavar tett még izgalmasabbá.

A szezonális újdonságok mellett persze ott van még a Nespresso visszatérő szezonális jegeskávékínálata is, amelyből számos különleges receptet készíthetsz.

Original kávégéped segítségével egyetlen gombnyomással a poharadban vár a lágy Athens Freddo Intenso, Vertuo kávégépedhez pedig olyan kávék közül válogathatsz, mint az élénk ízvilágú Ice Leggero, a karakteres Ice Forte, vagy a pörkölt gabonás, karamellás Cold Brew Style Intense.

Kávés kiegészítők, amelyek nélkül elképzelhetetlen a nyár

Újra itt van a nyár elmaradhatatlan kedvence, a Nespresso Jegeskávé Tumbler, ami ugyanolyan tökéletes a reggeli kávépillanatokhoz, mint egy napfényes délutánhoz. Idén két vonzó színben, rózsaszín és levendula árnyalatban érkezik, amiken biztosan megakad majd az emberek tekintete – ráadásul ezek az utazópoharak nemcsak mesésen néznek ki, hanem kifejezetten praktikusak is. Pont olyan jók, mint amilyennek látszanak.

A japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol

Idén nyáron a forrókávé-pillanatok is új szintre lépnek, hiszen az ikonikus Nespresso Travel Mug is nyárias rózsaszín és levendula színekben tündököl. A jól ismert forma változatlan: úgy tervezték, hogy mindig a megfelelő hőfokon tartsa a kávéd.

Extra Az újdonságok mellett fedezd fel a Nespresso-kiegészítők teljes állandó kínálatát a jégkockatartó tól kezdve egészen az üvegpoharakig, hogy minden egyes kávét a lehető legesztétikusabb formában fogyaszthass – akár otthon, akár utazás közben.

Lépj szintet a Vertuo Up kávégéppel!

Az új Vertuo Up kávégép dedikált Coffee Creation gombjával igazi hű társad lesz ezen a nyáron. Több mint 40 kiváló minőségű kávé és szinte végtelen receptlehetőség közül választhatsz, a kávékészítés pedig sosem volt egyszerűbb: három másodperces felmelegítési idő, egyetlen gombnyomás, és máris kész a tökéletes kávé – akár feketén, akár tejjel vagy növényi alapú itallal, akár forrón vagy jegesen szereted.

A kivételes minőségről a Nespresso saját Centrifusion™ technológiája és az automatikus kapszulafelismerés gondoskodik: a végeredmény mindig egy precízen elkészített, komplex és telt ízvilágú kávé, a Nespresso jellegzetes gazdag crema-rétegével és krémes textúrájával, természetesen újrahasznosítható kapszulákkal. Legyen a Vertuo Up kávégéppel készített kávéd az idei nyár védjegye!

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