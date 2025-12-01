A szakértők egyetértenek: a legtöbb ruhát elég lenne ezen a hőfokon mosni

Sokan automatikusan a 40 fokos programot választják mosásnál, pedig a szakértők szerint ez nem a legjobb megoldás. Mutatjuk, mi az a hiba, amit valószínűleg te is elkövettél eddig, és miért érdemes újragondolni a mosási szokásainkat.

Ha megtelik a szennyestartó, gyorsan bepakoljuk a ruhákat, és elindítjuk a megszokott mosási programot. Csakhogy egy apró tévedés miatt rengeteg pénzt és energiát veszíthetünk – ráadásul a ruháink sem lesznek igazán tiszták. A szakértők szerint a rosszul megválasztott hőfok ma az egyik leggyakoribb hiba, amit mosásnál elkövethetünk.

Nem fertőtlenít, és nem is energiahatékony 40 fokos mosási program

Miért nem mindegy a hőfok?

Sokan gondolkodás nélkül nyomják meg a 40 fokos gombot, vagy akár a legmagasabb hőfokra állítják a gépet, mondván: „így biztos tiszta lesz”. A valóságban ez nem gazdaságos, és nem is hatékony.

Dr. Alexander van Tulleken brit szakértő szerint a mindennapi mosáshoz a 40 és 90 fok közti programok túl szélsőségesek, ha csak átlagosan szennyezett ruhákat szeretnénk megtisztítani.

A 40 fok túl hideg ahhoz, hogy fertőtlenítsen, és túl meleg ahhoz, hogy energiatakarékos legyen – figyelmeztet.

A leggazdaságosabb megoldás: 30 fok

A szakértők egyetértenek: a legtöbb ruhához elég a 30 fokos mosás. Miért?

Hatékonyan eltávolítja az izzadtságot és a normál szennyeződést.

Kíméli a textileket.

Jelentősen csökkenti az energiafogyasztást.

Mérsékli a mosógép kopását.

Hosszú távon ez akár tízezres megtakarítást is jelenthet.

Mikor kell magasabb hőfok?

Vannak azonban kivételek.

60 fok ajánlott, ha makacs foltokkal küzdünk, ágyneműt vagy törölközőt mosunk, illetve időnként fertőtleníteni szeretnénk a gépet.

Elég 2–3 hetente egyszer magasabb hőfokon mosni, így a dob is tisztább marad.

Mosószer: a kevesebb több

Sokan azt hiszik, hogy minél több mosószer, annál tisztább a ruha. Ez tévedés.

A túl sok mosószer:

Lerakódhat a dobban.

Eltömítheti a szűrőt.

Irritálhatja a bőrt.

Rongálhatja az anyagot.

Ne szabad túlpakolni a gépet

A túlzsúfolt dob rontja a hatékonyságot és növeli a meghibásodás kockázatát. A szakértők szerint legfeljebb 75%-ig töltsük meg, hogy a ruhák szabadon mozoghassanak.

Forrásunk volt.