A figyelmetlenség vagy a nem megfelelő karbantartás jelentősen lerövidítheti a mosógép élettartamát.

A mosógép hatékonyságát rengeteg tényező befolyásolja, de a legfontosabb ezek közül a helyes használat. Az állandó túlpakolás, a zsebben felejtett apró tárgyak, a kemény víz később problémákhoz vezethetnek, de a gyakori használat, például a mosási program azonnali újraindítása is károsíthatja a mosógépet.

Szakember figyelmeztet: ha így mosol, a mosógéped tönkremegy

A statisztikák szerint egy átlagos elöltöltős mosógép akár 15 évig is működhet meghibásodás nélkül abban az esetben, helyesen és kíméletesen használjuk (heti legfeljebb 4-5 mosásra). A szakértők szerint szünet nélkül, folyamatosan működtetett mosógépek sokkal gyakrabban hibásodnak meg.

A legnagyobb veszélyt a mosás azonnali ismétlése jelenti, mert a legnagyobb terhelésnek kitett alkatrészek túlmelegedhetnek. Általában először a szivattyú és a fűtőszál megy tönkre, de előfordulhat, hogy a motor is feladja a harcot.

Mosógép-dilemma: mennyi szünetet kell tartani a mosások között?

Egyesek szerint 20-30 perc elegendő, mások legalább 2 órát javasolnak két mosás indítása között várakozási időnek.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy szükséges szünetet tartani a mosások között. A szakemberek azt tanácsolják, hogy egy nap ne indítsuk el a mosógépet 1-2 alkalomnál többször, így hosszú ideig és hatékonyan fog működni a mosógép.

Forrásunk volt.