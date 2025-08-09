Otthon

Szakember figyelmeztet: ha így mosol, a mosógéped tönkremegy

A figyelmetlenség vagy a nem megfelelő karbantartás jelentősen lerövidítheti a mosógép élettartamát.

A mosógép hatékonyságát rengeteg tényező befolyásolja, de a legfontosabb ezek közül a helyes használat. Az állandó túlpakolás, a zsebben felejtett apró tárgyak, a kemény víz később problémákhoz vezethetnek, de a gyakori használat, például a mosási program azonnali újraindítása is károsíthatja a mosógépet.

Mosógépbe pakoló nő
A statisztikák szerint egy átlagos elöltöltős mosógép akár 15 évig is működhet meghibásodás nélkül abban az esetben, helyesen és kíméletesen használjuk (heti legfeljebb 4-5 mosásra). A szakértők szerint szünet nélkül, folyamatosan működtetett mosógépek sokkal gyakrabban hibásodnak meg.

A legnagyobb veszélyt a mosás azonnali ismétlése jelenti, mert a legnagyobb terhelésnek kitett alkatrészek túlmelegedhetnek. Általában először a szivattyú és a fűtőszál megy tönkre, de előfordulhat, hogy a motor is feladja a harcot.

Mosógép-dilemma: mennyi szünetet kell tartani a mosások között?

Egyesek szerint 20-30 perc elegendő, mások legalább 2 órát javasolnak két mosás indítása között várakozási időnek.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy szükséges szünetet tartani a mosások között. A szakemberek azt tanácsolják, hogy egy nap ne indítsuk el a mosógépet 1-2 alkalomnál többször, így hosszú ideig és hatékonyan fog működni a mosógép.

Forrásunk volt.

Üvegek a konyhapulton
Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is...

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

