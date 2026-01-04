Otthon

2026.01.04.

Nem a megszokott módon néznek ki a monsterád levelei? Egyszerű magyarázat van rá

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Egészséges, zöldellő monstera áll a nappalidban, mégsem hozza azt az ikonikus megjelenést, amiről olyan jól ismert ez a növény? Ennek elmaradása mögött legtöbbször nem hiba, hanem természetes ok áll!

A monstera, avagy könnyezőpálma évek óta az egyik legnépszerűbb szobanövény: nagy, fényes levelei és egzotikus megjelenése azonnal karaktert ad bármely enteriőrnek. A legtöbben azonban nem véletlenül választják – a jellegzetes, lyukakkal és bemetszésekkel tarkított levelek adják meg a monstera igazi különlegességét. Ha ezek elmaradnak, sokan arra gyanakszanak, hogy valamilyen hibát követnek el a növény gondozásánál. A jó hír: az ok általában egyszerű, és legtöbbször könnyen orvosolható.

Kéz egy monstera növény zöld levelét tartja
Ezt kell tudnod a monstera leveleiről

Miért lyukas a monstera levele?

Természetes élőhelyén, a trópusi esőerdőkben a monstera alkalmazkodásból fejlesztett ki lyukakat. A sűrű lombkorona alatt kevés fény jut lejjebb, az özönvízszerű esők pedig könnyen károsítanák a nagy leveleket.

A bemetszések segítik a víz lefolyását, és lehetővé teszik, hogy a fény az alsóbb részekhez is eljusson.

Fiatal növény vagy rossz körülmények?

A leggyakoribb magyarázat egyszerű: a növény még fiatal.

A monstera első levelei mindig egységesek, a bemetszések és lyukak csak idősebb korban, megfelelő környezetben jelennek meg. Ha viszont a növényed már régóta nálad van, és továbbra sincsenek bemetszések rajta, akkor érdemes felülvizsgálni a tartási körülményeket.

Mi hiányozhat a monsterádnak?

  • Fény: Világos helyet igényel, de a tűző napot nem bírja. Félárnyékban, szórt fényben fejlődik a legszebben.
  • Páratartalom: A száraz levegő gátolja a levélfejlődést. Fűtési szezonban különösen fontos a párásítás.
  • Öntözés és talaj: Rendszeres öntözés szükséges, jó vízáteresztő közeggel. A pangó víz kifejezetten árt neki.
  • Tápanyag: A növekedési időszakban kéthetente adott tápoldat segíti a nagy, tagolt levelek kialakulását.

Tipp: így ösztönözheted a szép leveleket

Helyezd világos, de nem napos helyre, növeld a páratartalmat és ne feledkezz meg a tápanyagpótlásról. Egy kis türelemmel a monstera meghálálja a gondoskodást – és idővel megjelennek a vágyott lyukak is.

Nem minden monstera „lyukas”

Fontos tudni, hogy léteznek olyan fajták, amelyek soha nem fejlesztenek klasszikus, nagy bemetszéseket. Egyes változatoknál a levelek csak enyhén lyukacsosak, mások teljesen épek maradnak.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

edes-gofri
édes gofri

Édes gofri

Nyáron a strandokon nem csak a lángos az abszolút sztár, hanem a gofri is! Hatalmas tejszínhabbal és csokiöntettel a tetején, de most csak az alap gofri receptjét mutatjuk meg Nektek, amit ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept