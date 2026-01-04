Nem a megszokott módon néznek ki a monsterád levelei? Egyszerű magyarázat van rá

A monstera, avagy könnyezőpálma évek óta az egyik legnépszerűbb szobanövény: nagy, fényes levelei és egzotikus megjelenése azonnal karaktert ad bármely enteriőrnek. A legtöbben azonban nem véletlenül választják – a jellegzetes, lyukakkal és bemetszésekkel tarkított levelek adják meg a monstera igazi különlegességét. Ha ezek elmaradnak, sokan arra gyanakszanak, hogy valamilyen hibát követnek el a növény gondozásánál. A jó hír: az ok általában egyszerű, és legtöbbször könnyen orvosolható.
Miért lyukas a monstera levele?
Természetes élőhelyén, a trópusi esőerdőkben a monstera alkalmazkodásból fejlesztett ki lyukakat. A sűrű lombkorona alatt kevés fény jut lejjebb, az özönvízszerű esők pedig könnyen károsítanák a nagy leveleket.
A bemetszések segítik a víz lefolyását, és lehetővé teszik, hogy a fény az alsóbb részekhez is eljusson.
Fiatal növény vagy rossz körülmények?
A leggyakoribb magyarázat egyszerű: a növény még fiatal.
A monstera első levelei mindig egységesek, a bemetszések és lyukak csak idősebb korban, megfelelő környezetben jelennek meg. Ha viszont a növényed már régóta nálad van, és továbbra sincsenek bemetszések rajta, akkor érdemes felülvizsgálni a tartási körülményeket.
Mi hiányozhat a monsterádnak?
- Fény: Világos helyet igényel, de a tűző napot nem bírja. Félárnyékban, szórt fényben fejlődik a legszebben.
- Páratartalom: A száraz levegő gátolja a levélfejlődést. Fűtési szezonban különösen fontos a párásítás.
- Öntözés és talaj: Rendszeres öntözés szükséges, jó vízáteresztő közeggel. A pangó víz kifejezetten árt neki.
- Tápanyag: A növekedési időszakban kéthetente adott tápoldat segíti a nagy, tagolt levelek kialakulását.
Tipp: így ösztönözheted a szép leveleket
Nem minden monstera „lyukas”
Fontos tudni, hogy léteznek olyan fajták, amelyek soha nem fejlesztenek klasszikus, nagy bemetszéseket. Egyes változatoknál a levelek csak enyhén lyukacsosak, mások teljesen épek maradnak.