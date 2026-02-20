Egyre gyakoribb a tojásátverés és -lopás a boltokban – Így védheted ki, hogy csapdába ess

Bizonyára mindenkinek eszébe jutott már, hogy a különféle bolti tojásokat suttyomban akár ki is cserélgethetnénk vásárlás előtt, de természetesen sosem tennénk ilyet. Úgy tűnik azonban, hogy elég sokan megteszik.

Millióféle tojás van már a mélyalmostól kezdve a ketrecesen és szabadtartásún át az extra sárga, az extra nagy, a GMO-mentes vagy a bio tojásokig. Ember legyen a talpán, aki eligazodik a márkák, folyton változó árak és típusok közt. Sokan azonban tudják, melyiket szeretnék megvenni, és ezért bármit meg is tesznek...

Egyre gyakoribb a bolti tojásátverés

Úgy tűnik, egyre gyakoribb a bolti tojásátverés, mely során egyes vevők vásárlás előtt kicserélgetik a tojásokat, és átpakolgatják a drágább fajtákat az olcsóbb tojás dobozába

Az elkövető így nem keveset spórol, hiszen drága tojásokat vihet haza olcsóbban, a többi, gyanútlan vásárló viszont jóval többet fizethet a nem megfelelő termékért.

Az átvert vásárló otthon veheti észre a következő gyanús jeleket:

a prémiumtermékként hirdetett tojások héján nem szerepel márkajelzés ,

, jóval kisebbek lehetnek a megszokottnál,

lehetnek a megszokottnál, és a héjra nyomott kódok nem egyeznek a tojásos dobozon feltüntetett számsorral

Ezekre figyeljünk vásárláskor!

1.) Mindig ellenőrizzük a tojás kódját!

1: szabadtartás

2: alternatív tartás

3: berendezett, kiscsoportos tartás (technológia)

0: ökológiai tartás

Ha tehát a bio tojás dobozában rejlő tojások kódja nem 0-val, hanem 2-essel vagy 3-assal kezdődik, akkor biztos, hogy kicserélték őket!

2.) Figyeljük a márkajelzésre!

Főleg a prémium tojáskereskedők használnak egyedi jelzéseket.

Egyes vevők vásárlás előtt kicserélgetik a tojásokat

3.) A méret és szín is fontos!

Ha egymástól eltérő színű, nagyságú tojások vannak egy dobozon belül, az gyanús lehet.

4.) Mindig nyissuk ki a dobozt fizetés előtt!

Sokan csak lekapják a polcról a dobozt, de MINDIG nyissuk ki, és lessük meg, töröttek-e a tojások, és hogy az van-e a dobozban, amire számítunk.

Forrásunk volt.