Egyre gyakoribb a tojásátverés és -lopás a boltokban – Így védheted ki, hogy csapdába ess

Millióféle tojás van már a mélyalmostól kezdve a ketrecesen és szabadtartásún át az extra sárga, az extra nagy, a GMO-mentes vagy a bio tojásokig. Ember legyen a talpán, aki eligazodik a márkák, folyton változó árak és típusok közt. Sokan azonban tudják, melyiket szeretnék megvenni, és ezért bármit meg is tesznek...
Úgy tűnik, egyre gyakoribb a bolti tojásátverés, mely során egyes vevők vásárlás előtt kicserélgetik a tojásokat, és átpakolgatják a drágább fajtákat az olcsóbb tojás dobozába
Az elkövető így nem keveset spórol, hiszen drága tojásokat vihet haza olcsóbban, a többi, gyanútlan vásárló viszont jóval többet fizethet a nem megfelelő termékért.
Az átvert vásárló otthon veheti észre a következő gyanús jeleket:
- a prémiumtermékként hirdetett tojások héján nem szerepel márkajelzés,
- jóval kisebbek lehetnek a megszokottnál,
- és a héjra nyomott kódok nem egyeznek a tojásos dobozon feltüntetett számsorral
Ezekre figyeljünk vásárláskor!
1.) Mindig ellenőrizzük a tojás kódját!
- 1: szabadtartás
- 2: alternatív tartás
- 3: berendezett, kiscsoportos tartás (technológia)
- 0: ökológiai tartás
Ha tehát a bio tojás dobozában rejlő tojások kódja nem 0-val, hanem 2-essel vagy 3-assal kezdődik, akkor biztos, hogy kicserélték őket!
2.) Figyeljük a márkajelzésre!
Főleg a prémium tojáskereskedők használnak egyedi jelzéseket.
3.) A méret és szín is fontos!
Ha egymástól eltérő színű, nagyságú tojások vannak egy dobozon belül, az gyanús lehet.
4.) Mindig nyissuk ki a dobozt fizetés előtt!
Sokan csak lekapják a polcról a dobozt, de MINDIG nyissuk ki, és lessük meg, töröttek-e a tojások, és hogy az van-e a dobozban, amire számítunk.